De ceva vreme incoace am inceput sa acord atentie traditiilor si obiceiurilor batranesti. Le aud pe toate parca pentru prima oara si abia acum le inteleg. Mai in gluma, mai in serios, mi se pare ca am imbatranit. Dar sincer nu cred ca de la asta mi se trage ci mai degraba simt ca mi s-a luat un val de pe ochi si abia acum incep sa vad bine.

Sa luam, spre exemplu, pentru ca nu exista moment mai bun, semnificatia Martisorului - un subiect in fata caruia am cascat an de an plictisita. Snurul pe care il purtam in piept mecanic, in fiecare primavara are, in realitate, o semnificatie plina de frumos.

Cele doua culori impletite (initial negru si alb) simbolizeaza dualitatea si opozitiile fundamentale – lumina/intuneric, cald/frig, zi/noapte. Se poarta inca din prima zi a primaverii pentru a tine lumina langa piept, pentru a aduce mai “aproape soarele” (George Cosbuc), pentru indepartarea intunericului. Si se leapada cand apar primele semne de triumf al primaverii.

Am trecut cu ochii peste legende si simboluri an de an, fiind obligata ba de scoala, ba de SEO sa le mai formulez o data. Dar mi-a luat 32 de ani ca sa inteleg ca suntem noi cei care aducem primavara. Ca lumina din pieptul nostru, purtata simbolic si la suprafata, nu doar pe interior, este cea care atrage de fiecare data lumina pe cer, lungeste ziua si incalzeste pamantul.

Sigur ca nu avem nevoie de un snur pentru a cheama lumina. Dar este un prilej excelent sa constientizam scanteia de divinitate din pieptul fiecaruia si puterea interioara extraordinara. Este, totodata un moment bun sa punem aceasta forta in slujba binelui.

Ne simtim de multe ori mici si neinsemnati, neputinciosi, dusi de soarta. Alteori bagam de seama ca primavara vine la comanda in functie de cum ne purtam snurul. Ce alt semn mai avem nevoie ca sa fim noi schimbarea de care este nevoie in lume?

Featured foto by gephoto / Shutterstock