Noemi crede ca textele savuroase sunt scrise nud in miez de noapte, cu stiloul pe hartie si tigara in coltul gurii iar cele mai crude adevaruri sunt spuse in glume si metafore. Pentru ca prefera ca [ ]

Stiti cum sespune despre femei ca sunt nehotarate si nu stiu ce vor? La o adica barbatul trebuie sa fie si romantic dar nu prea romantic,si puternic dar nu bruta si lista poate continua. Cine a scos astape gura prima data fie era un barbat care nua avut niciodata o discutie cu o femeie fie era o pustoaica adolescenta care incerca sa scpae de frustrarile si ignoranta emotionala specifica varstei. Nehotararea nu tine de gen, tine de experienta personala si de curajul de a-ti asuma sau ba niste trairi. Sa luam de exemplu iubitul unicorn al lui Noemi.

La inceputul relatiei, iubitul asta unicorn parea darul lui Dumnezeu pentru Noemi care a vazu, daca nu pe toate, cel putin prea multe. Echilibrat, fara rabufniri de gelozie, pe piciorele lui. Iubitul unicorn avea atunci o varsta onorabila si incepuse sa-i miroasa a insuratoare asa ca a inceput sa-si construiasca cuib. Si-a mobilat apartamentul de burlac, si-a cumparat ustensile de bucatarie, ba si un set de prosoape in plus. Nota bene: Iubitul unicorn era despartit de vreo doi ani de zile de o femeie, singura pe care o avusese toata viata lui. El stia ca relatiile se desfasoara dupa un anumit tipar: oamenii se cunosc, se plac, se muta impreuna in maxim 6 luni de la prima consumare a relatiei.

Foto coka/ Shutterstock

Ca sa v-o zic pe aia dreapta, eu nu eram convinsa de coabitarea asta domestica propusa de el. Parca nu-mi venea sa-mi las eu cuibusorul meu, desi ma seca un pic la suflet si portofel chiria. Nu era vorba de faptul ca nu-mi doream o relatie cu el sau ca nu il voiam in viata mea insa nu eram pregatita sa umplu golul pe care il lasase cealalta. Am realizat dupa niste certuri care zguduiau tot blocul ca de fapt el asta voia. Asa primise el reteta mostenire:

- se ia una bucata femeie

-se curteaza romantico-erotic la foc mic 6 luni

- se muta elementul feminin in cuptorul domestic masculin unde fierbe in suc propriu pana la adanci batraneti.

- nota de subsol: eventual se efectueaza un sex pe luna, hai poate de doua ori in februarie, martie si in iulie (de ziua elementului feminin)

Cum s-a nimerit ca in perioada in care lui ii ardea de insuratoare, mie imi ardea de explorare. Voiam sa ies, sa simt orasul cum palpita, sa merg la teatru, la concerte, sa simt cum primeste creierul niste informatie noua si nu innebuneste intre 4 pereti. Sa nu cumva sa ma faceti materialista si sa spuneti ca voiam de fapt sa-mi vanture omu' fundu' prin oras pe banii lui. S-avem pardon, de la prezervative la intretinere totul se plateste nemteste. Asta a fost de faptul unul dintre motivele pentru care voia sa ne mutam impreuna. Eram o investitie buna, il mai scapam de niste cheltuieli.

Incet, incet, am inceput sa dau inapoi si sa ii insir toate motivele pentru care nu vreau sa ma mut cu el. Ca e prea devreme, ca nu suntem pregatiti pentru asta, ca o relatie se poate desfasura si altfel decat fund in fund frateste intr-un apartament cu doua camere, asa cum stia el. Din toate astea, iubitul inorog a inteles urmatoarele: Nu vreau sa ma mut cu tine ca mie imi place viata de noapte si vreau sa curvasaresc. Semnalati, va rog, momentul in care eu am declamat asa ceva. Mai, zic, poate vorbesc in somn si am scos pe gura asa gogoasa cand dormeama. Nu si nu, una si buna, el atat a inteles din ce aveam eu sa zic. In mod evident, a ales varianta cea mai simpla. Ori ca el ori deloc. Cand nu m-a induplecat nici cu amenintarea ca ma paraseste daca nu ma mut la el, s-adat cu fundu' de pamant pana i-au sarit lentilele de contact ca asa suntem noi femeile, ca nu stim ce vrem si stie el mai bine.

Ce incerc eu sa spun aici cu povestea asta rezumata seceste ca noi femeile stim ce vrem doar ca ce vrem noi nu convine barbatilor. Atunci prefera sa faca pe prostii si sa pretinda ca nu inteleg.