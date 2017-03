Daca are autor, altul decat din specia trollus internetus, imi pare rau si ofer scuza ca n-am dat de acesta sa il pot cita cum trebuie. Morala e limpede si e valabila si virtavercea: dai uneori peste asa printese de-ti vine sa ramai cu Ciuma Padurii. In,iata, epca luminii, cea mai buna varianta ca sa dai peste printi, printese si restul personajelor ramane Regatul Tinder. Printre pixeli gasesti, nu zic ba, si Cosanzene si Feti-Frumosi dar cel putin la fel de des dai peste broscoi si cotoroante. Am sapat pe sfantul AskReddit pana am dat de aurul formurilor: povesti Doamne-fere’ despre intalniri cu oameni de pe Tinder. Savurati, va rog, invatati din greselile altora si daca aveti intamplari asemanatoare, dati de veste!

Foto George Rudy/ Shutterstock

Mincinoasa are picioare lungi

Am un prieten care nu-i chiar cel mai istet dintre oameni. A gasit o fata pe Tinder, swipe, s-au placut, s-au vazut, s-au dus la un motel. Inainte sa intre in camera, doamnita se schimba la fata si il roaga sa ii dea cheile de la masina lui pentru ca si-a uitat poseta. In mod evident, ea a luat cheile, s-au urcat in masina lui si dusa a fost. – pointynipples69

Sausage fest

A fost odata ca niciodata un flacau care s-a indragostit de o domnita. Dupa un schimb romantic si elocvent de emoji (posibil si poze-n nudu’ gol), ea l-a invitat pe Fat-Frumos la o petrecere “intima” acasa la ea. Primenit si aranjat, a ajuns acasa, a batut la usa, ii deschide un domn. La petrecere, mai multi domni. Din ce in ce mai multi domni se strangeau la petrecearea “intima” a domnitei. In cele din urma, una peste alta, domnii si-au dat seama ca toti erau invitati aici de pe Tinder astfel incat domnita sa jurizeze si sa-l aleaga pe cel mai frumos dintre Feti. – AJTTOD

Am iesit intr-o seara cu un tip dupa cateva saptamani de discutii pe tinder. Inalt, brunet, frumusel foc, era din Turcia si calatorise in toata lumea. La inceput, intalnirea a mers de minune si am decoperit ca aveam o gramada de lucruri in comun. La un moment dat, din senin, s-a activat ceva in creierasul lui. A decretat cu de la sine putere ca acum nu mai am voie sa imi fac unghiile pentru ca nu suporta oja si arata ciudat sa te tii de mana cu o femeie care are unghii facute. Colac peste pupaza, tot prin decret, o sa avem o fata care o sa aiba vesnic 4 ani si o s ail iubeasca doar pe el. Anii o sa treaca peste noi si daca facem sex, facem cu lumina stinsa pentru ca o sa am riduri si o sa imi atarne pielea si o sa arat nasol. Si a tot tinut-o asa pana am cerut nota. Colac peste pupaza, nu a vrut sa isi plateasca fiecare ce a comandat ci sa facem 50-50 chiar daca ce tocase el la intalnire era dublu fata de ce am consumat eu. Cred am prins asa o viteza cand am fugit de la intalnirea asta de am lasat o dara de fum in urma. – corncasserole007

Sex cu spectator

Eu nu folosesc Tinder insa colega mea de apartament e mare fana si a adus acasa cativa tipi. Problema n-ar fi asta. Partea rea este ca noi stam amandoua intr-o garsoniera iar ea nu se jeneaza. Daca are chef de sex, o sa faca sex cu cine vrea ea, chit ca sunt si eu in camera. Si ca sa fie treaba buna pana la capat, putini barbati sunt inhibati ca mai e o tipa in aceeasi camera cu ei. De fapt, spera la sex in trei. Acum eu ce pot sa zic, speri mata…

Fara violenta! Fara violenta!

Am cunoscut pe Tinder o fata super interesanta care era mare fana a curentului rockabilly (trend inspirat din moda Americana a anilor ’50) asa ca am iesit intr-o seara intr-un club tematic. Era imbracata demential, cu o rochie scoasa fix din anii ’50 si ca sa fiu sincer, arata fenomenal. La un moment dat, un al barbat, fara sa vrea, si-a varsat paharul pe rochia ei. Tipa nu sta la discutii, isi apuca jacheta si poseta si apoi bam! Ii dau un mare pumn in nas tipului! Baietii de la paza ne-au dat afara din club si am incercat sa ii explic binisor si cu duhul blandetii ca a exagerat si nu era cazul sa il loveasca pe om. Ea incepe sa urle la mine, se apleaca, isi scoate pantoful din picior si bam! Imi arde si mie un peste cap pentru ca i-am luat apararea omului. Serios, tipa m-a umplut de sange si cand m-am urcat in masina, a aruncat cu pantoful dupa mine. In mod evident, nu i-am mai raspuns la telefon. Ah, nu ca ar avea vreo legatura dar tipa a fost la viata ei stripperita si a lucrat la videochat. – crazyRetard

Nota lui Noemi: Serios, fara violenta! Nu e ok decat in pat, si atunci doar ceruta si doar cu limita.

Foto prima pagina WilmaVdZ/ Shutterstock