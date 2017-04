Ce preferi? Un tip care vorbeste mult, iti face capul mare cu vorbe frumoase dar atunci cand ai nevoie de el dispare in ceata? Sau un barbat care tace si face? Unora dintre barbati le este mai greu sa spuna te iubesc insa faptele si gesturile lor o arata. Iata cinci semne ca te iubeste desi nu ti-o spune (prea des).

5 semne prin care iti dai seama ca te iubeste



Foto: NemanjaMiscevic, Shutterstock

1. Te suna sau iti trimite mesaje zilnic

Desi in anumite societati contemporane cum este cea americana, comunicarea zilnica poate fi considerata stresanta, mai ales la inceputul unei relatii, un barbat care te iubeste va simti nevoia sa comunice cu tine zilnic, chiar si printr-un simplu mesaj. Este vorba de o simpla dorinta de a stii ca iti este bine si ca totul este in regula.

2. Atunci cand este in preajma ta, il simti ca radiaza de bucurie

Vezi lucrul asta in ochii care stralucesc, in zambetul de pe chip, il simti energia pe care ti-o transmite. A fi alaturi de persoana pe care o iubesti, cu care ai o relatie armonioasa, bazata pe respect si incredere este ca o baterie care va incarca pe amandoi cu energie.

3. Isi doreste sa petreaca timp alaturi de tine

Un barbat care te iubeste isi va face timp pentru tine oricat de ocupat este. Chiar daca este vorba de o perioada mai scurta, acel timp va fi unul de calitate. Nu va disparea in ceata si va gasi modalitati de a fi alaturi de tine. Chiar si daca asta inseamna ca fiecare dintre voi sa stea in coltul lui de canapea si sa lucreze la proiectul curent.

4. Te atinge

Nu este vorba doar de faptul ca te atinge ci si de felul in care te atinge. Atingerea unui barbat care te iubeste este diferita de cea a unuia caruia i-ai starnit doar hormonii. Atingerea unui barbat care iubeste are ceva cald, protector, in afara de pasiune. O bucurie, o incantare, un fel de recunostinta pentru bucuria de a fi alaturi de tine.

5. Este intotdeauna acolo pentru tine

Chiar si atunci cand esti racita, cu patura pe cap si parul varza. Chiar si atunci cand ti-e greu sau ti-au pierdut serviciul. Pentru ca pentru el esti unica. Te accepta si te iubeste asa cum esti, pentru ceea ce esti.

Foto prima pagina: Roman Samborskyi, Shutterstock