Mi-e tare neplacut sa dau lectii femeilor din jurul meu, ma simt pe alocuri ca o scroafa elitista care le stie ea pe toate cand sunt intr-o postura de genul asta. Nu vreau sa imi dicteze altcineva ce si cum sa traiesc, motiv pentru care evit din toate puterile sa fac asta la randul meu. Dar te apuca uneori cate o mancarime de degete de nu te potolesti nici daca dai cu capul de tastatura.

In ultima perioada, Reddit a devenit sursa mea preferata de inspiratie. Citesc, rad, ma minunez si citesc in continuare in special in discutiile dedicate relatiilor si intalnirilor ratate. Dincolo de toate astea, am remarcat un tipar care ma scoate din minti: oricat de ratata a fost cina cu un potential partener, niscaiva duduci sunt multumite ca macar s-au ales cu o masa moca. Haida de! N-am o statistica la indemana in ceea ce le priveste pe romance insa cel putin aparent, la femeile din State e un “must” ca barbatul sa onoreze masa, daca-ntelegeti. Discutam deci astazi despre specia piscotarelor (si probabil pe alocuri a piscotarilor). Aceasta specie, indiferent de gen, suge tot ce poate din portofelul partenerului. Din ce am intrebat eu stanga-dreapta, lucrul asta apare mai des la genul feminin decat la cel masculin.

Stateam de vorba acum ceva vreme cu o prietena celebra in cartier pentru esecurile ei sentimentale si pentru dorinta ei nebuna de a se vedea maritata. Nota bene: ai grija ce iti doresti ca s-ar putea sa se intample. Unul dintre criteriile ei de selectie era disponibilitatea potentialului partener de a plati sau nu nota la prima intalnire. Se-ntelege, a doua intalnire era conditionata de achitarea notei la prima. Cum, draga, sa ma scoata in oras si sa facem banii pe din doua? Dar ce, am iesit sa ne-ntovarasim? Dar ce, draga, sa ma scoata in oras si sa nu ma duca la *introduceti aici va rog nume de bodega cu staif si buh*?

Foto Ditty_about_summer/Shutterstock

Analiza pe text: acest “sa ma scoata in oras” este prima mea problema. Mi se pare ca te reduce din start la stadiul de fiinta dependenta. A se inlocui cu “iesim in oras”. Impreuna, cot la cot. De aici deriva ca impreuna vor decurge si celelalte actiuni aferente: baut de bere impreuna, mancat ceva impreuna, platit impreuna. Asa fac fetele mari. Nu se ofera,nu schiteaza gesturi timide catre portofel in timp ce pleopaie suav din gene. Baga mana in geanta si platesc. Acum stiu ca din randul domnilor jumatate vor apoba fericiti, jumate vor stramba din nas si o sa insire un lung sir de frustrari.

Mie de astia de la urma mi-ar fi teama. Mi se pare ca gestul cocosesc de a plati intotdeauna consumatia unei doamne ascunde in spate un sistem de gandire traditionalist si dominator. Haideti, zic, sa nu facem pipi metaforic pe picioarele doamnelor.

Tot ei sunt acei barbati care alimenteaza toate cliseele nesarate din lume despre femeia materialista, specie de temut si sursa de gluma proasta. Atat timp cat tu simti ca te validezi ca fiinta exclusiv prin potenta financiara, vei avea parte tot restul vietii de femei dependente emotional si financiar. Asta nu inseamna ca ei sunt singurii vinovati. La capatul celalalt se afla fix femeile material de glume proaste carora li se pare culmea topismului si a saraciei de caracter din partea barbatul sa nu plateasca si partea damei de consumatie.

De asemenea, in seria gaunoasa trebuie sa mentionam si barbatii care accepta co-plata partenerei ca un gest revansard: na, ati vrut egalitate, acum platiti-va cafelele singure! Asa, ne-ati invatat minte sa mai vrem si alta data lucruri firesti ca egalitatea-n drepturi! Spre cratita in pas de mars, doamnelor, daca vreti cafele moca!

In naivitatea mea, am fost crescuta in ideea ca e firesc sa nu te duci nicaieri cu nimeni daca nu ai bani sa-ti platesti singura. In anul doi de facultate m-a lovit realitatea peste ochi sub forma unei colege blonde si fasnete. Imi povestea in hohote de ras cum a ajuns ea la nu stiu ce club cu ultimul autobuz ca nu mai avea bani de taxi.

- Pai bine, intreb ca fata de la tara, si la club cu ce ti-ai platit atunci?

- Ete da! Gasesti in fiecare seara cate un fraier la bar sa iti plateasca un gin! (a se nota ca pe vremea aia inca era la moda ginul)

Dragile mele de toate varstele, din toate satele si orasele, platiti-va singure cafelele! Si facturile. Si hainele. Si fardurile. Si orice altceva mai vreti voi. Cavalerismul, eleganta de caracter sau din contra, libidinismul si cocosismul nu se masoara in portofel.

P.S: Stiti ce idee revolutionara am? Sa va calcati singuri camasile!

Foto prima pagina Masson/Shutterstock