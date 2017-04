Foto: M.Photos, Shutterstock

Visam, ne gandim si vorbim de la iubire fara sa stim excat ce inseamna. Iubirea este, pentru cele mai multe dintre noi, un termen abstract asupra caruia proiectam o imagine invatata in copilarie - relatia de cuplu a parintilor nostri dar si modul in care s-au raportat la noi si slefuita apoi de anjurat, filme, carti si mass-media.

Ce este de fapt, iubirea?

Exista mai multe tipuri de iubire sau doar unul singur? Iubirea este o forta inaltatoare sau ceva distructiv? Toti maestri spirituali sunt de acord asupra unui lucru: iubirea este cea mai inalta vibratie din univers, starea noastra de a fi. Restul reprezinta doar proiectii ale egoului. Din fericire, nu este niciodata prea tarziu sa descoperim partea plina a paharului si sa invatam ABC-ul iubirii. Am descoperit asta in Abadiania, Brazilia in casa spirituala a lui John of God.

In abecedarul iubirii,. Universul este abundent iar iubirea nu se termina niciodata., de a fi in armonie cu noi si cu ceilalti.- capacitatea de a a-i intelege prin ceea ce trec ceilalti. D vine de la daruire - a avea o inima deschisa. E inseamna empatie, sa stii sa te pui in locul cuiva si sa il sustii. F vine de la forta, caci iubirea nu este nici pe departe slabiciune. G inseamna gest pentru ca iubirea nu inseamna doar vorbe dulci dar si gesturi si fapte. H vine de la hora caci iubirea este un dans care devine mai frumos atunci cand suntem mai multi. I inseamna inteligenta pentru ca iubirea iti vorbeste prin inteligenta inimii.

Iubirea inseamna si joc, si inocenta copilariei. Iubirea este lumina care ne ajuta sa ne gasim directia si drumul, farul care ne indruma in ape tulburi. Iubirea este miracol, pentru ca face orice posibil, si nord al vietii noastre. Iubirea este nebunie. Iubirea este orice si totul. Iubirea este pasiunea care ne anima si ne face sa mergem inainte, care ne aduce lumina in priviri. Iubirea este senzatie, sentiment, traire. Uitare si zi. Iubirea este viata.

Foto prima pagina: LilKar, Shutterstock