Cum ar fi sa te intorci acasa dupa cateva zile si cineva sa iti spuna din toata inima "mi-ai lipsit"? Sau sa participi la un eveniment in calitate de moderator iar la sfarsitul acestuia sa ti se spuna: iti multumim, ti-ai facut bine treaba si ne-am simtit linistiti in compania ta? Sau sa transformi o neintelegere intr-o prietenie? Toate aceste lucruri mi s-au intamplat si ti se pot intampla si tie. Cu conditia sa te conectezi la iubirea din sufletul tau.

Poate ca vei spune ca nu exista sau poate ca inca o cauti in afara ta. Sau poate crezi ca nu exista. Eu te asigur ca exista si ca nu este nevoie sa o cauti mai departe de tine. Daca vei fi atenta la semnalele pe care ti le trimit emotiile tale si la intamplarile din viata ta, la un moment dat o vei gasi. Si chiar daca, din cand in cand vei uita ca este acolo, iti va fi usor sa o regasesti. Ceva sau cineva te va purta intr-acolo.

Am fost departe, dincolo de ocean, atunci cand Oona a suferit o ruptura a musculaturii abdominale. Am masurat camera de hotel in lung si in lat rugandu-ma sa supraviestuiasca operatiei. Si mi-am dorit sa pot sa preiau rana in locul ei pentru ca ea sa nu sufere. Insa mi-am dat seama de uriasa capacitate de iubire a sufletului uman. Am stiut ca Oona o simte chiar si de la distanta. Si am decis sa o revars asupra oamenilor din jurul meu, prieteni, cunostiinte sau straini. Printr-un zambet, o vorba buna, o imbratisare. Prin intentia nerostita de a le face bine cu prezenta mea. Prin urarea nerostita de a le fi bine. Prin respectul aratat fiecaruia dintre ei. Aratand intelegere si compasiune si neluand nimic personal. Permitandu-le sa fie ei insisi. Fiind iubire.

Atunci cand esti iubire si oamenii din jurul tau sunt iubire. Nevoia lor de conflict si teama dispar. Rasufla usurati ca, in sfarsit, pot fi autentici - pot fi si ei iubire, si se bucura sa fie in prezenta ta. Iar inima ta redevine acea fantana atat de plina incat trebuie sa se reverse.

PS - Oona este bine acum

