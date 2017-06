Oamenilor le este greu sa accepte realitatea, chiar si atunci cand vine vorba de relatii spune Margaret Paul, autoarea best-sellerului ”Do I Have To Give Up Me To Be Loved By You?”(”Trebuie sa renunt la mine pentru ca tu sa ma iubesti?”).

Nici nu intalnesc bine pe cineva si se gandesc deja la ce anume si cum sa schimbe. Sau intra intr-o relatie cu o persoana nepotrivita spunandu-si ca are atat de mult potential sau ca intr-o anumita zi va inceta sa faca ceva anume. Adevarul este insa ca oamenii se schimba doar atunci cand doresc ei sa se schimbe si nu pentru ca vrei tu.

Atunci partenerul doreste sa se schimbe, este deja pe acest drum. Poate ca face deja terapie sau coaching, este inscris intr-un anumit program sau grup. Este deja deschis pentru invatare, crestere, vindecare si schimbare inainte de a te intalni.

Nu este vorba despre tine. Nu poti face pe cineva sa se schimbe pentru tine, cel mult sa isi modifice comportamentul pentru o perioada scurta de timp. Schimbarea vine din interior.

Prin urmare, atunci cand incepi o relatie intreba-te daca poti accepta acea persoana exact asa cum este, fara sa iti imaginezi cum o vei schimba.

Pentru a avansa intr-o relatie, trebuie sa te asiguri ca il accepti exact asa cum este, cu bune si cu rele. Daca nu poti tolera si accepta pe deplin aspectele lui mai putin placute - cum ar fi consumul de alcool, fumatul, anumite obiceiuri alimentare, furia sau, indisponibilitatea emotionala si lista poate continua, atunci aceasta persoana nu este partenerul potrivit pentru tine. Relatiile esueaza deoarece oamenii nu sunt cinstiti cu privire la ceea ce pot si nu pot tolera. Ei se conving fie ca pot tolera ceea ce de fapt nu este tolerabil pentru ei, sau isi fac iluzii ca cealalta persoana se va schimba.

Stima si iubirea de sine ne ajuta sa fim sincere cu noi insine si sa recunoastem ceea ce putem si nu putem accepta. Margaret Paul povesteste ca in cazul majoritatii cuplurilor casatorite, partenerii au constientizat problema inainte de a oficializa relatia insa au sperat ca celalalt se va schimba. Evident ca lucrul acesta nu s-a intamplat.

Prin urmare, data viitoare cand te afli in cautarea unei relatii serioase si intalnesti pe cineva care iti starneste interesul, iubeste-l si accepta-l in totalitate. Daca nu poti face asta, mai bine lasa-l sa plece.

Foto by gpointstudio / Shutterstock