foto: wk1003mike, Shutterstock

Auzim adesea despre relatii care esueaza dar oare este chiar asa? Cercetarile arata in mod clar ca iubirea este in stransa legatura cu evolutia. Cu toate acestea, in timp, puteti stagna, astfel incat incheierea unei relatii reprezinta o oportunitate pentru reinnoire dezvoltare personala.

Cand doi oameni se indragostesc, creierul lor elibereaza factorii de crestere a nervilor si factorii de crestere derivati din creier. Acestea cresc conectivitatea si neuroplasticitatea si cauzeaza noi conexiuni, care sunt asociate cu cresterea si invatarea.

In primii doi ani ai unei relatii, inveti lucruri noi despre partenerul tau si despre tine. Suntem adesea atrase de persoane cu o personalitate opusa. De exemplu, o persoana timida poate fi atrasa subconstient de cineva care este mai deschis deoarece admira aceasta calitate.

Unii cercetatori cred ca scopul relatiilor este cresterea individuala. Astfel, pe masura ce doi oameni evolueaza ca indivizi, pot ajunge la despartire. Fiecare poate dezvolta noi interese sau prioritati sau poate sa se intoarca intr-o pozitie mai confortabila, unde nu trebuie sa creasca.

Sfarsitul unei relatii nu ar trebui sa fie motiv de plans - sau nu doar de plans. Daca esti in aceasta situatie sau ai fost, este timpul sa faci inventarul - sa te uiti la tine si sa vezi ce s-a intamplat. Daca ai putea sa o iei de la capat, ai face ceva diferit? Daca da, ce?

Sfarsitul unei relatii iti ofera posibilitatea sa decizi ce ti-a placut si ce nu - despre cealalta persoana, despre tine in relatie si despre toate celelalte particularitati ale relatiei in sine. Daca vezi sfarsitul unei relatii ca pe o ocazie de a invata, vei alege parteneri care sunt mai potriviti nevoilor si dorintelor tale, vei stii ce functioneaza si ce nu.

Singurul mod in care o relatie poate esua cu adevarat este daca nu inveti nimic din ea. Daca te invinovatesti pe tine sau dai vina pe celalalt. Atunci cand te uiti la cealalta persoana ca la o problema, nu poti vedea aspectele propriului tau caracter care ar putea fi imbunatatite. Abilitatea de a-ti evalua obiectiv minusurile si greselile (dar si plusurile si calitatile) este esentiala pentru o crestere personala continua. Iar o crestere personala continua este cruciala pentru a avea o relatie durabila si satisfacatoare.