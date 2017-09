foto: kittiwutti, Shutterstock

Ce sa mai vorbim de situatiile in care partenerul ne insala? Senzatia de tristete, manie, suparare este greu de descris in cuvinte. Potrivit noilor cercetari, sentimentul ca ai fost respinsa pentru ca s-a indragostit de altcineva face ca o despartire sa fie cu mult mai dureroasa decat in mod obisnuit.

Cel putin asa a rezultat in urma unui studiu realizat recent in cadrul prestigioasei Universitati Cornell si publicat in Personality and Social Psychology Bulletin. Pentru a realiza acest studiu, cercetatorii au apelat la 600 de voluntari pe care i-au supus unui numar de patru experimente. In cadrul primului experiment, o femeie a primit un puzzle pe care trebuia sa il rezolve. Ea a avut optiunea de a alege un partener care sa o ajute sa gaseasca solutia potrivit. Uneori, a ales o alta femeie din grup, iar alteori a ales sa lucreze de una singura.

Pentru celelalte trei experimente, participantii au fost rugati sa-si aminteasca motivul pentru care au fost respinsi in trecut sau li s-u cerut sa isi imagineze ca au fost respinsi. De-a lungul intregii perioade, participantii s-au simtit mult mai rau atunci cand respingerea a fost comparativa - cu alte cuvinte, cand au fost respinsi in favoarea altcuiva decat in situatiile in care li s-a spus ”nu esti tu, este vina mea.”

In mod interesant, atunci cand oamenilor care au fost respinsi nu li s-a dat un motiv pentru asta, ei au vrut cu disperare sa stie daca a fost din cauza unei alte persoane sau pur simplu asa s-a intamplat. Asadar, atunci cand te desparti de cineva in conditii amiabile si nu este din cauza unei alte persoane, este de ajutor sa explici motivele reale care au dus la decizia ta.

Sa nu uitam sa ne putem in locul celuilalt. La urma urmei, i se poate intampla oricui, chiar si celor mai norocoase dintre noi sa trecem printr-o situatie in care, fie la locul de munca, fie intr-o relatie altcineva sa fie aleasa in locul nostru. Si nu pentru ca ar fi ceva in neregula cu noi, ci pentru ca altcineva este mai potrivit pentru rolul respectiv.