Am crescut- majoritatea dintre noi, cu visul unei iubiri absolute, "pana cand moartea ne va desparti." Cu imaginea unei iubiri care sufera, se tavaleste pe jos de durere, trece prin incercari inainte de a atinge implinirea, proiectata in filme, carti, reviste. Dintr-o institutie pur economica, casatoria a fost ridicata la rang de dovada suprema de iubire. Si de aici, o multime de asteptari dar si de dezamagiri.

Secretul fericirii in iubire

De la Mike si Ai, prietenii mei din California, care sunt impreuna de aproape zece ani, am aflat secretul fericirii in iubire. Pentru ca, pana la urma, ce ne dorim? Longevitate sau fericire intr-o relatie? Si daca le vrem pe amandoua, cum le atingem si cu ce fel de persoana?

"Noi nu ne facem promisiuni pe termen lung. Insa in fiecare dimineata, atunci cand ne trezim unul langa celalalt, ne reinnoim juramantul de iubire. Si ne promitem ca, in ziua respectiva, sa fim unul alaturi de celalalt, sa ne iubim si sa ne sustinem," spune Ai.

Aceasta atitudine, atat de diferita fata de ceea ce ne invata societate, da rezultate. Am vazut atatea relatii in care partenerii iau totul de-a gata si uita sa comunice, sa fie creativi, sa investeasca energie si pasiune in relatia respectiva pana cand totul devine o rutina sufocanta, in care abunda pretentiile si asteptarile. Nu e de mirare ca, la un moment dat, lucrurile ajung intr-un impas si, eventual chiar la un sfarsit.

De unde pot stii ce se va intampla peste o saptamana, un an sau zece? " adauga Mike. "Este mai aproape de adevar si mai autentic sa traim fiecare zi, asa cum simtim."

Sa ii permiti partenerului sa fie el insusi, fara sa pui presiune pe el, sa ii creezi confortul in care sa poata fi autentic fara sa se teama ca va fi judecat sau respins este un alt secret al unei relatii fericite pe care l-am aflat de la Mike si Ai.

O relatie fericita este ca o opera de arta la care lucrezi in fiecare zi, pe care o infrumsetezi in fiecare clipa cu iubirea, prezenta, autenticitatea si bucuria ta.