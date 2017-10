foto: nd3000, Shutterstock

EJ Love, Preoteasa Iubirii, faimoasa in intreaga lume datorita unui filmulet ajuns viral pe Youtube crede ca barbatii isi doresc cu disperare sa ne faca pe noi, femeile, fericite. Atunci cand o femeie ii sustine in acest demers, aratandu-le apreciere si recunostinta, sunt gata sa mearga pana la capatul lumii pentru ea.

Bine, bine, cum vine asta? Eu am avut numai experiente nefericite. Toti barbatii din viata mea m-au ranit, nici unul nu a parut interesat de fericirea mea, imi vei spune. Asteptarile pe care le ai, credintele tale subsconstiente si felul in care percepi lumea iti slefuiesc realitatea. De exemplu, daca una din credintele tale fundamentale, dobandita in copilarie, este ca o relatie de cuplu atrage nefericire sau ca toti barbatii mint si inseala, vei atrage in existenta ta astfel de experiente. Lasand la o parte cazurile patologice (sociopatii sau narcisistii, de exemplu) cunosc barbati pe care relatia cu o anumita femeie i-a schimbat radical, aducand la suprafata tot ceea ce era mai bun in ei. Si da, am observat cat de important era pentru ei sa o faca pe acea femeie fericita. EJ Love este de parere ca, atunci cand un barbat simte ca nu va putea face o femeie fericita, da bir cu fugitii.

Barbatii isi doresc sa fie de ajutor, sa rezolve probleme, sa fie cavaleri in armura stralucitoare. Asadar nu ezita sa incepi fraza cu "te rog, ma poti ajuta sa fac chestia asta?". Vor fi foarte bucurosi sa se simta utili si sa faca ceva pentru tine.

Suntem cu totii scantei divine, indiferent de sex. Si da, desi creierul barbatilor functioneaza diferit decat al nostru si au in sange nevoia de a procrea, au nevoie la fel ca si noi de o conexiune profunda, la nivel de suflet, cu femeia care le este partenera. Un barbat matur din punct de vedere emotional se va uita dincolo de ambalaj si va cauta o femeie cu care poate crea o astfel de legatura. O femeie matura emotional, la fel ca si el.

Barbatii isi doresc sa fie acceptati. Sa il critici si sa il bati la cap este o cale sigura catre dezastru, lacrimi si despartire. Multumeste-i pentru ceea ce face pentru tine, lauda-l pentru calitatile sale si comunica-i cu blandete nevoile tale. "Un barbat va face orice pentru tine atunci cand se simte acceptat, iar tu iti exprimi sentimentele si iti arati vulnerabilitatea intr-un mod calm si clar." Spre exemplu, daca tie iti place laptele iar el goleste cutia cu lapte tot timpul si te lasa fara dimineata, cand te trezesti, nu tipa la el si nu ii reprosa. Explica-i cat de mult iti place sa bei o ceasca de lapte cu cacao de dimineata si ca ti-ar placae sa se gandeasca la asta data viitoare, cand goleste cutia.

De asemenea, nu uita ca barbatii nu se pot concentra decat asupra unui singur lucru odata. Alege cu grija momentul in care decizi sa ai o discutie importanta cu el si stabiliti reguli de comunicare astfel incat sa evitati potentialele neintelegeri.

