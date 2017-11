Doare foarte tare atunci cand esti inselat. Chiar daca se intampla o singura data sau in mod repetat, sentimentul de tradare si pierderea increderii in celalalt te pot face sa suferi extraordinar de mult.

Si nu este vorba numai despre faptul ca durerea si lipsa increderii in partener pot persista foarte mult timp, dar iti pot influenta si relatiile viitoare. Si pe masura ce reusesti sa treci peste durerea si suferinta resimtita, pe masura ce poti intelege mai multe despre tine si despre lucrurile care sunt cu adevarat importante in viata ta, poti sa inveti din aceasta intamplare lucruri care te pot ajuta sa devii mai puternic, care te pot ajuta sa evoluezi foarte mult.

“In primul rand, trebuie sa intelegi un lucru: Nu tu ai cauzat asta. Nimic din ce ai facut (sau nu ai facut) nu justifica gestul partenerului de a depasi granitele relatiei si a te insela. Daca acesta este nefericit in relatia voastra, dintr-un motiv anume, real sau imaginar, exista si alte cai de iesire, de a depasi aceasta situatie. Cea mai simpla este o discutie, asistata eventual de un consilier de cuplu, pe tema sentimentelor si a modalitatilor de a imbunatati relatia dintre voi. Faptul ca partenerul tau a ales sa te insele nu este vina ta”, explica cunoscutul sexolog Gabriela Marin.

Totusi, ce vei invata acum, din aceasta relatie, te poate ajuta ca aceasta situatie sa nu se mai repete in viata ta. Sunt cateva greseli la care poti reflecta daca le faci sau nu in relatiile tale si pe care atunci cand le vei rezolva, sigur vei fi mai puternic:

Repeti aceleasi obiceiuri nepotrivite?

Daca ai spus vreodata „nu voi mai iesi niciodata cu o persoana de acest fel”, iar apoi te gasesti in situatii similare din nou si din nou, probabil ca esti o persoana care isi alege gresit partenerii. Acest sablon comportamental rezulta de obicei din traume ale copilariei – neglijare, abuzuri, atentie parentala insuficienta – din care au rezultat concluzii gresite despre increderea si atasamentul emotional, idei care persista si la varsta adulta.

“Cele mai intalnite probleme din copilarie care te pot determina la maturitate sa iti alegi gresit partenerii sunt infidelitatea unuia din parinti sau abandonul fizic sau emotional, care se intalneste si in alcoolism sau in alte adictii. Aceste impregnari emotionale te pot determina, inconstient, sa cauti apropierea fata de persoane care fie nu pot, fie nu vor sa se ataseze emotional. Si ca adult, alegi parteneri care sunt predispusi se te insele sau sa te abandoneze intr-un mod sau altul. Daca aceste lucruri iti suna cunoscut, rezolvarea traumelor din trecut te poate ajuta si te poate face sa intelegi ce necesitati emotionale ai si ce iti doresti cu adevarat ca adult. Iar acest lucru deschide calea unor relatii emotionale armonioase”, explica specialistul in relatii de cuplu Gabriela Marin.

Confunzi sexualitatea cu intimitatea romantica

In relatiile cele mai sanatoase si solide, factorul cel mai important este conexiunea si compania celui de langa tine mai mult decat experimentarea unui sex extraordinar. Cu toate acestea, multe persoane considera ca vor sau ca au nevoie de o atractie fizica intensa mai mult decat de o conectare emotionala. Din aceste motive, multi se pot trezi cu un partener foarte atragator din punct de vedere fizic, dar cu care au putine lucruri in comun.

“Poate ca ai un partener care iti face tot prietenii gelosi, dar trebuie sa te intrebi: „Ii pasa cine sunt eu? Impartasim aceleasi valori, convingeri si experiente amuzante? Sau ma simt cu adevarat atras/atrasa doar cand facem sex?” Daca ai ezitari sa-i vorbesti despre visurile tale sau momentele mai putin placute prin care treci, este clar ca lipseste acel liant din relatie si, eventual, lucrurile nu vor merge bine, fie prin infidelitate, fie prin distantarea si blocajul emotional care poate aparea”, declara sexologul Gabriela Marin.

Atractia sexuala este importanta – chiar necesara ca o relatie sa functioneze normal – dar ea se estompeaza cu timpul.

Este necesar sa lucrezi la stima de sine?

Persoanele nesigure de modul cum arata sau care cred despre ele ca nu sunt suficient de atragatoare, se vor multumi de obicei cu primul partener care pare interesat de ele, desi acesta poate sa nu fie disponibil emotional sau sa arate sau sa se comporte cu ele intr-un mod neplacut, care le poate pune la incercare stima de sine si asa scazuta.

“Daca acest lucru iti pare cunoscut, este un moment bun pentru a lua o pauza in relatie si pentru a te concentra pe prietenii de calitate si experiente care te vor face mai puternic/puternica, poate chiar si prin inscrierea intr-un grup de suport sau prin participarea la cursuri de dezvoltare personala. Atunci cand vei intelege ca esti o persoana buna si meriti tot ce-i mai bun, vei intelege de asemenea si ca exista undeva un partener grozav care te poate iubi exact asa cum esti tu”, afirma psihologul Gabriela Marin.

Ai tendinta de a uita de tine in relatii?

Multi indivizi tind sa uite de ei in relatie, mai ales atunci cand totul functioneaza perfect. Inceteaza sa isi mai contacteze prietenii, isi neglijeaza angajamentele sociale, nu se mai vad cu colegii si se concentreaza aproape in totalitate pe partener.

“Acest fapt este firesc, cu totii procedam asa la un anumit nivel, dar nu este cazul sa ajungem la extrem. Relatiile afective trebuie sa iti completeze viata personala, nu sa o inlocuiasca. Intr-o relatie trebuie sa continui sa fii tu insuti, cu propriile interese, dorinte, valori si activitati. Deci, atunci cand te implici intr-o relatie, nu trebuie sa asculti doar muzica pe care partenerul o asculta, sa vezi doar filmele care ii plac ei/lui, sa postezi doar fotografii cu el/ea pe retelele de socializare, etc.. Daca totul este despre partener in aceasta relatie, vei incepe sa te simti sufocat/a si, in aceasta situatie, lucrurile se inrautatesc”, este de parere sexologul Gabriela Marin.

Iti este teama de singuratate?

Cateodata ne implicam in relatii cu persoane nepotrivite doar pentru ca nu vrem sa fim singuri. Cu timpul, acest motiv va cauza deteriorarea relatiei si, eventual, infidelitate. Daca ai tendinta de a intra intr-o noua relatie inainte de a trece peste cea dinainte, poate este cazul sa petreci ceva timp de calitate cu tine insuti, sa te redescoperi, sa inveti sa te bazezi si pe prieteni pentru sprijin emotional si sa constientizezi incotro vrei sa se indrepte relatiile tale amoroase.

“Acest lucru poate sa para riscant si dificil, mai ales daca traiesti cu teama de a ramane singur pentru totdeauna. Iti garantez, insa, ca tocmai increderea si cunoasterea de sine pe care le capeti ca om singur si independent te vor face foarte atractiv pentru potentiali parteneri care doresc sa te iubeasca asa cum esti. Singur acum, nu inseamna singur pentru totdeauna”, explica sexologul Gabriela Marin.

Depasirea situatiei

“Din nou, cel mai important lucru de stiut dupa ce ai fost inselat sau inselata este ca nu a fost vina ta. Nimic din ce ai facut sau nu ai facut nu a cauzat asta. Si este in regula sa simti furie si alte sentimente dureroase. De fapt, este firesc sa experimentezi tot soiul de emotii, deci nu te ingrijora, asta face parte din procesul de vindecare emotionala. In loc sa te ingrijorezi, vorbeste cu prietenii si/sau psihoterapeutul tau despre ceea ce simti, pentru a depasi aceasta trauma emotionala pe care tocmai ai trait-o”, conchide sexologul Gabriela Marin.