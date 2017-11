foto: frankie’s, Shutterstock

Asta inseamna sa te accepti si sa te iubesti in totalitate spune EJ Love. Cunoscuta ca the Love Priestess, ea a fost una dintre invitatele de onoare ale summit-ului Awakened Woman Convergence desfasurat in Scottsdale, Arizona, de la care kudika.ro a transmis live in exclusivitate pentru Romania.

Australianca EJ Love a devenit faimoasa in intreaga lume la inceputul acestui an dupa ce videoclipul care arata ceremonia casatoriei cu sine insasi a devenit viral pe Youtube. Filmuletul a atras milioane de vizualizari si peste o suta de mii de comentarii, aducand-o pe EJ in atentia presei de pretutindeni.

Casatoria de pe plaja din Bali a reprezentate incununarea unui drum de ani de zile de vindecare personala. Dupa o serie de relatii nefericite, in care EJ juca rolul salvatoarei, ea si-a dat seama ca solutia se afla in interiorul ei. Pentru a atrage barbatul potrivit, este nevoie sa vindece ranile interioare, sa isi ridice vibratia, sa se conecteze la energia feminina divina si sa o echlibreze cu cea masculina, sa se iubeasca si sa se accepte.

Daca simti ca este nevoie, poti trece si tu prin acest proces de una singura sau ajutata de un ghid spiritual. De la caz la caz, acesta poate dura de la cateva luni la cativa ani. Fiecare dintre noi are ritmul ei si, mai mult decat atat, tu esti cea care stie cat de repede iti doresti sa ai o viata de cuplu implinita si fericita, fondata pe iubire autentica.

Desi ceremonia mariajului cu sine insasi a primit comentarii rautacioase, nu este vorba nici pe departe de narcisism sau de o viziune distorsionata si bolnava asupra sexualitatii. La urma urmei, singura persoana de care stii cu certitudine ca esti legata pe viata, esti tu. De ce nu ti-ai promite in primul rand tie toate acele lucruri pe care i le promiti partenerului tau? Sa te onorezi, sa te respecti, sa fii blanda cu tine in orice situatie a vietii tale. Ceremonia mariajului cu tine insati te ajuta, de asemenea, sa te conectezi cu fiinta ta interioara si sa fii constienta de tine insati.