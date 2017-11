Cine sunt “baietii rai”? De cele mai multe ori ii numim asa pe cei care scriu un minunat mesaj de iubire care-ti face ziua cel mai frumos moment din viata ta, pana descoperi ca acelasi mesaj a mai facut fericite si alte femei in acea zi. Sunt acei baieti care au decis sa mearga pe eficienta si sa-si castige timp personal si de calitate.

“Baietii rai” stiu sa “scoata bani si din piatra seaca”, au timp liber atunci cand vor, gasesc placere de viata fara renuntari de orice fel, stiu sa-si implineasca propriile nevoi si teluri, acest fapt dandu-le ocazia sa nu-si imparta prea mult timpul cu o femeie, deoarece au un timp alocat propriei persoane. Sunt acei “baieti” care nu-si pot mentine atentia concentrata prea mult pe o singura femeie si nici prea mult pe lucruri care-i fac sa-si consume timpul si energia inutil. Sunt acei “baieti” carora nici in gluma nu le trece prin cap sa-ti asculte nelinistile.

De cealalta parte, exista categoria diametral opusa, cea a “baietilor buni”, care-si sacrifica timpul lor pentru a-l petrece cu tine, care te asculta, te apreciaza pentru inteligenta ta, pentru cultura ta, pentru puterea ta de daruire, pentru profesionalismul tau, pentru ... si lista poate continua mult. Si cum te tot “apreciaza”, ajungi sa crezi ca dincolo de ideea de femeie si barbat mai este si altceva, o comunicare reala, adevarata, o apreciere sincera a ceea ce esti si doar atat. Uneori femeile ajung sa creada astfel ca pot stabili o relatie de prietenie reala si autentica cu acel barbat “bun” si sa ramana asa pentru totdeauna, o mica “placere vinovata”.

Si vine la un moment dat surpriza…

In opinia psihologului Laura Maria Cojocaru, cele doua categorii nu exista si este doar o apreciere superficiala asupra barbatilor. “In realitate, nu exista baieti buni si baieti rai, exista doar barbati cu nevoi proprii si personale. Exista doar oameni, exista doar suflete care cauta cea mai buna modalitate pentru a simti implinirea in viata. Si, acel baiat bun, este posibil ca, in timp ce tu iti deschizi sufletul si crezi ca te asculta, te intelege si observa cat de minunata esti si cate calitati ai, undeva in interiorul fiintei lui, sa se intrebe: “oare daca stau cuminte si-o ascult, dupa ce se va termina (si sper sa se termine repede!) vom putea candva sa avem o relatie si sa facem si noi sex?”, explica psihologul Laura Maria Cojocaru.

Atunci apare si apare frustrarea…

Pentru ca multe persoane isi fac idei preconcepute si impart oamenii in categorii, cand se vor lovi de realitate, atunci vor cunoaste ce inseamna frustrarea. “Ea, “minunata si plina de calitati”’ afla ca acel barbat “minunat si plin de calitati” este doar un om ca si ea si poate era langa ea si pentru altceva decat doar s-o asculte si calitatile ei nu erau neaparat pe primul loc sau singurele in lista lui de aprecieri. Iar el, de cele mai multe ori, isi pune intrebarea pe care si-o pun “baietii buni”: “De ce derbedeul, infantilul, si ... ala are cate o femeie in pat in fiecare seara si eu nu? Eu ce am de sunt doar “un bun prieten”? Intrebari mai utile ar fi: “eu ce fac incat sa am acest rezultat si cum as putea sa fac altfel?” Oare cati dintre ei stiu raspunsul? Si oare cati dintre cei care-l stiu, hotarasc sa si faca un lucru in privinta asta?”, mentioneaza psihologul Laura Maria Cojocaru.

De ce femeile sunt prietene cu “baietii buni”, dar fac sex sau leaga relatii cu “baietii rai”?

Raspunsul este simplu: pentru ca “baietii rai” au trei atitudini utile:(au invatat sa ceara ceea ce au nevoie),(nu vor ascunde niciodata ca vor sa faca sex cu femeia din fata lor, nici fata de ea, nici fata de alte persoane) si(isi asuma atat un raspuns afirmativ cat si unul negativ, deoarece in ambele cazuri ei isi propun sa lase viata sa merga inainte si sa caute in continuare cele mai bune solutii pentru a o face cat mai placuta).

“Tot ceea ce exprima “baietii rai” atat verbal, cat si non-verbal, este evident pentru toata lumea. Ei au renuntat sa joace rolul “baiatului bun” si si-au asumat ca atare ceea ce sunt si traiesc orice experienta oferita de viata. Cu ei stii intotdeauna cum stai. Stii ca poti alege intre a spune “da” sau “nu” in mod cinstit pentru amandoi. Ceea ce arata ei este de fapt respect fata de feminitate, fata de inteligenta si capacitatea femeii de a lua o decizie in cunostinta de cauza, fara trucuri sau pacaleli”, explica psihologul Laura Maria Cojocaru.

Nu trebuie sa judecam! Nevoile se schimba odata cu inaintarea in relatie.

“Orice relatie incepe cu un schimb de vorbe, de pareri, de lucruri in comun, orice relatie incepe ca o prietenie, insa, este posibil, ca pe masura ce relatia evolueaza, nevoile unuia dintre parteneri sau poate ale ambilor, sa se schimbe. Ce facem in acest caz? Putem doar sa fim sinceri, in primul rand cu noi insine, sa ne definim clar ce anume vrem atunci cand alegem sa interactionam cu o persoana de sex opus si mai apoi sa fim sinceri cu persoana din fata noastra. Atata timp cat nu ne este noua clar ce anume vrem si atata timp cat nevoile fiecaruia nu sunt exprimate in mod clar si evident pentru celalalt, avem oare dreptate sa ne suparam, sa fim tristi, sa fim frustrati?”, este de parere psihologul Laura Maria Cojocaru.

In opinia specialistului, pentru a putea construi relatii reale si solide, avem cu totii nevoia ca - femei sau barbati - sa ne concentram atentia asupra a trei aspecte relevante care pot face diferenta: sinceritate, asertivitate si asumare:

Sinceritatea, in primul rand cu noi insine, apoi fata de cei cu care interactionam, ne scoate din iluzie si ne aduce mai aproape de ceea ce cautam. Orice persoana poate fi in toate felurile si ne putem activa multiple fatete ale personalitatii noastre in functie de circumstante, nevoile de moment, aspiratii, visuri de viitor;

Asertivitatea – adica a spune direct ceea ce gandim si ce nevoi avem;

Asumarea a ceea ce suntem si a tipului de raspuns primit ne elibereaza de chingiile iluziilor.