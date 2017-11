foto: Syda Productions, Shutterstock

Fiecare relatie are un aport la formarea sau la deformarea noastra, iar o relatie nesanatoasa ne impiedica sa fim autentici. Relatiile sanatoase sunt din ce in ce mai rare, deoarece oamenii se gandesc mai mult la ei, la interesele lor, la nevoile lor si nu mai au timp sau dispozitie sa le asculte si pe ale partenerilor.

In opinia psihologului Lenke Iuhos, greseala cea mai frecventa pe care o fac majoritatea oamenilor este sa isi formeze mental imaginea partenerului ideal, iar atunci cand vor cunoaste pe cineva sa-l compare cu acea proiectie. Abia de atunci incolo vor apararea problemele de relationare, deoarece partenerul real va avea defectele lui in comparatie cu partenerul ideal. La inceput, pentru a nu-si subestima puterea de a decide corect, persoana in cauza va incearca sa nu ia in seama aceste discrepante, se va autominti, iar in timp toate aceste frustrari autoinduse vor escalada pana in punctul in care ii vom pedepsi pentru ca nu sunt perfecti: unii devin agresivi, altii joaca rolul de victime, altii sunt absenti in propria relatie, altii cauta vieti paralele etc. Astfel de tipuri de comportamente dau nastere la diferite tipuri de abuzuri, nu atat fizice, cat mai ales emotionale.

Abuzul emotional poate fi mai grav decat cel fizic

“Abuzul emotional este o realitate trimisa dintr-o generatie in alta, in zilele noastre tolerata inca in tacere. Nu se vorbeste despre ele crezand ca sunt mai usoare decat abuzurile fizice si se poate trai cu ele. De foarte multe ori ne intalnim cu abuzul emotional in familie, in cuplu, in relatia cu parintii, parintii in varsta abuzati de copii lor adulti, situatii in care suntem abuzati la serviciu de colegi, de sefi etc.”, explica psihologul Lenke Iuhos.

Situatia de abuz emotional este cea in care o persoana umileste (“nu esti bun de nimic”), priveaza de drepturile emotionale (“nu te plange”), cearta, critica intr-un mod foarte agresiv („nu pot face nimic din cauza ta”, cu alte cuvinte are niste manifestari prin care persoana abuzata incepe sa se indoieasca de ea insasi.

“Persoana abuzata se simte foarte neinsemnata, foarte vinovata, cauta sa repare lucrurile intr-un mod sau altul, incepe sa creada ca nu are nevoie de respect, se indoieste de sanatatea sa mentala, abandoneaza acele comportamente de grija proprie a echilibrului emotional. Victimele abuzului emotional de multe ori nu constientizeaza ce se intampla cu ele, chiar o viata intreaga traiesc asa caci li se pare o normalitate si astfel tolereaza abuzul, pentru ca sunt deja familiarizati cu el chiar din copilarie. Acest lucru este cauzat de faptul ca nu stiu ce inseamna dragostea fara jigniri, fara ironii, fara glume proaste, fara descurajare, fara umilire, fara stres etc.”, spune psihologul Lenke Iuhos.

Specialistul afirma ca abuz emotional comite acea persoana care nu are o empatie suficienta cu emotiile celuilalt. Cel care raneste nu constientizeaza ce simte cealalta parte.

Cel care abuzeaza isi alege bine ... “victima”

De regula, persoanele care au predispozitie mai mare catre a abuza emotional (deci care au fost si ei abuzati emotional in copilarie) isi aleg foarte bine partenerul de cuplu, deoarece vor sa detina mereu controlul. “Victima” va fi o persoana vulnerabila, care seamana cu eul lui din copilarie, din tinerete, isi va alege o persoana care isi exteriorizeaza des defectele astfel incat sa gaseasca mereu motive de nemultumire. “Aceste perioade de abuz sunt ciclice, deoarece abuzatorul nu va adopta acest tip de comportament non stop. Va trece printr-o perioada intensa in care-si va abuza partenerul, apoi se va potoli si totul va deveni la normal, apoi va mai continua o noua serie de abuzuri emotionale. Va sti mereu cand sa se opreasca astfel incat sa nu depaseasca o limita a suportabilului, va relua o perioada de calmitate, iar apoi isi va continua tirul de insulte asupra partenerului. Pentru ca nu a dus niciodata abuzul la extrem, partenerul are tendinta de a ierta sistematic aceste crize in cuplu, va acorda de fiecare data o noua sansa, iar suferinta se va amplifica de la an la an”, mentioneaza psihologul Lenke Iuhos.

Cum sa crestem copiii sa nu devina adulti abuzati?

Intrucat patternul comportamental al celui care abuzeaza se dezvolta inca din copilarie, psihologul Lenke Iuhos ne ofera cateva sfaturi despre cum sa ne crestem copiii astfel incat sa nu devina adulti abuzati.

Un copil crescut puternic este copilul crescut cu sentimentul de valoare personala. “Daca vom creste un copil puternic, acesta se va simtii un om iubit pentru ceea ce este el cu valorile si defectele lui. Nu va fi valoros pentru ca ia note bune la scoala sau pentru ca isi asculta parintii, ci va avea incredere in el in orice face. In momentul in care copilul creste, caldura iubirii neconditionate, care nu exclude disciplina, invatarea, exersarea unor activitati de viata, acesta devine empatic, iubitor, atent la valorile lui si ale celor din jur. Un copil puternic, daca va fi atacat la valorile sale personale, nu se va lasa jignit, devalorizat sau umilit. El isi va proteja valoarea singur, caci stie ca in departare e respectat si iubit”, explica psihologul Lenke Iuhos. Un copil crescut cu resurse este un copil care face fata abuzului mult mai bine. “Resursele reprezinta puterea noastra interioara de a ne ridica in ciuda dificultatilor, chiar si dupa ce ai fost ranit foarte puternic. Un copil care stie ce poate sa faca si care sunt abilitatile lui cele mai inalte, care constientizeaza ca mai are multe de invatat si de descoperit in viata, care stie cand e moment sa ceara ajutorul si cand se poate descurca independent, va avea intotdeauna un pilon de sprijin, va fi mereu ancorat bine in realitate, va fi prezent in societate, va comunica sanatos atat cu adultii, cat si cu copiii”, explica psihologul Lenke Iuhos. Un copil expus la diferite situatii de viata va fi mai greu de pacalit. “Trebuie sa le dam voie copiilor nostri sa se confrunte cu diferite situatii din viata astfel incat sa capete experienta si sa invete cum sa gestioneze singuri diferite situatii. Desigur, totul trebuie asistat si monitorizat de parinte, dar un minim de autonomie trebuie sa-i oferim”, conchide psihologul Lenke Iuhos.