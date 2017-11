Lewis Howes este unul dintre cei mai cunoscuti podcasteri din Statele Unite ale Americii. Fiecare episod din "School of Greatness" este descarcat de milioane de ori de ascultatori din intreaga lume. Prin urmare, nu aveam cum sa ratez ocazia de a-l intalni cu prilejul lansarii noii sale carti, "The Mask of Masculinity."

Atunci cand intru in cochetul studio de yoga "Unplug Meditation" din Santa Monica, Lewis este deja acolo. Poarta un tricou de culoare inchisa si o pereche de jeansi. Este relaxat si ne zambeste. Nimic excentric, nimic care sa epateze sau sa tipe am construit afaceri de milioane de dolari si sunt prieten cu Ellen de Generis si Gabby Bernstein. Ma uit in jur si constat ca, desi cartea a fost scrisa pentru barbati, 90% dintre participanti sunt femei. Sa fie vorba de dorinta de a-i intelege mai bine pe barbatii din viata lor sau despre faptul ca Lewis este un tip extrem de atragator? Indiferent de motiv, iubita lui, la care face referire pe parcursul lansarii, este de fata si il ajuta cu partea de social media.

Lewis Howes a cunoscut pentru prima data celebritatea ca atlet. O accidentare i-a stopat carierea sportiva si l-a adus la faliment. Lewis s-a reinventat ca businessman. Insa, in ciuda succesului financiar, nu a gasit fericirea. La 30 de ani, a inceput o calatorie interioara care l-a ajutat sa isi dea seama ca isi construise indentitatea pe credinte false despre ceea ce inseamna sa fii barbat. A fost capabil sa renunte la mastile pe care le purtase de-a lungul timpului si sa recunoasca public faptul ca a fost molestat sexual pe cand avea doar cinci ani. La 34 de ani, fostul atlet de performanta si-a gasit pacea interioara si a dat viziunii sale un scop. O buna parte din castigul sau sprijina copiii defavorizati sa aiba o educatie.

Indiferent de cat de agresiv, macho sau insensibil pare, in fiecare barbat se ascunde o doza de vulnearbilitate. Altfel, nu ar mai purta acea masca. Atunci cand tu, ca femeie, constientizezi acest lucru, este mai usor sa-l intelegi pe barbatul de langa tine si sa creezi pentru el un spatiu sigur, in care sa aiba curajul sa se deschida fata de tine.

Iata trei sfaturi de la Lewis Howes pentru o relatie fericita:

1. Barbatii sunt influentati de femeile din viata lor. Cred ca femeile au o oportunitate uriasa de a-i ajuta pe barbati sa se deschida creand un spatiu in care barbatii sa se simta in siguranta. Fara sa le faca reprosuri. Sau sa ii arate cu degetul.

2. Atunci cand sunt intr-o relatie, barcatii isi doresc sa faca fericita pe femeia de langa ei, sa ii faca placere. Nici unui barbat nu ii face placere sa stea langa o femeie suparata, care tipa la el.

3. Comunicarea este cheia. O data pe saptamana, alegeti o zi in care sa stati de vorba o jumatate de ora. Asculta-l fara sa il intrerupi si fara sa il judeci.