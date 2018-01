foto: Jakub Krechowicz, Shutterstock

Conform statisticilor, in Romania una din cinci relatii incep online. Desi aplicatii precum Tinder nu sunt privite cu ochi buni de toata lumea, pentru persoanale extrem de ocupate, acestea pot fi o solutie in gasirea unui partener. In plus, ai avantajul ca poti dialoga cu barbatul respectiv inainte de a te intalni cu el si a decide daca merita intr-adevar sa ii acorzi timpul si atentia ta.

1. Cum sa creezi o conexiune reala online

Comunicarea timpurie este cu siguranta cea mai importanta atunci cand vine vorba de a face conexiuni sufletesti satisfacatoare. In loc sa utilizezi un "Buna" generic pentru a incepe o conversatie, uita-te la biografia lui sau la fotografii si gaseste intrebari care sa fie amuzante si care sa te ajut sa afli cum este personalitatea lui. Daca simtit ca intre voi se creeaza o conexiune, sugereaza-i sa mutati conversatia pe whats up, de exemplu. Este un mediu un pic mai personal, fara a fi invaziv.

2. Cum sa continui

Conversatiile pe whatsup sau prin mesaje este un catalizator pentru a avansa comunicarea. Daca descoperiti si mai multe lucruri in comun, este momentul sa va auziti la telefon sau chiar sa stabiliti o prima intalnire.

Exista un motiv pentru care expertii in fericire ne reamintesc in mod constant ca mesajele de tip text nu suplinesc interactiunea fata in fata. Sunetul si tonul vocii spun multe despre o persoana. Pune-i intrebari care ii arata ca ai fost atenta la discutia dintre voi de pana atunci si care reflecta lucrurile importante pentru tine la un barbat si intr-o relatie. Daca ti-a lasat o impresie favorabila, la sfarsitul convorbirii, daca el nu a facut-o deja, da-i de inteles ca ti-ar face placere sa va intalniti. Nu este nimic mai atragator decat initiativa.

4. Prima intalnire

Daca ai ajuns pana aici, prima intalnire trebuie sa fie floare la ureche.Probabil ca ai ales un loc care va bucura pe amandoi astfel incat, fie ca este vorba de o plimbare pe jos sau de un pranz la restaurant vegan in oras, te simti increzatoare. Acum poti pune intrebari mai personale despre membrii familiei, prietenii apropiati si amintirile placute din copilarie.

Asigura-te ca il privesti in ochi - arata ca ii acorzi atentie. Fii feminina si nu ezita sa flirtezi, fara sa ii dai insa senzatia ca esti o prada usoara, gata sa cedeze la o prajitura si un compliment.