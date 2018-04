foto: Billion Photos, Shutterstock

Uneori, iubirea te ia prin surprindere. Apare în cel mai neașteptat loc, atunci când nici nu te gândești sau când încă mai suspini după acel el despre care ai crezut că îți este suflet pereche. Mesager îi este cineva care, la prima vedere, nu corespunde deloc idealului tău de bărbat. Și totuși, ți se strecoară în suflet fără să prinzi de veste.

Îți amintești de povestea lui Charlotte din ”Sex and the City”? De bărbatul ideal - frumos, deștept și cu bani, întruchipat de Troy care se dovedește a fi nepotrivit și de finalul fericit cu avocatul gras, pitic și chel, Harry? Imi amintesc că mă uitam la film și îmi spuneam că în ruptul capului nu aș putea să am o relație cu un astfel de bărbat. Pe lângă o mulțmime de alte calități sufletești și intelectuale, bărbatul de pe lista mea era brunet, înalt și într-o formă fizică bună. Asta până când ea, iubirea a venit, m-a luat pe sus și mi-a demontat toate imaginile false în care crezusem.

Iubirea înseamnă acasă. Iubirea este o stare de a fi.

Pentru că iubirea conectează la nivel de suflet, dincolo de ceea ce vedem cu ochii. Așa cum spune el, iubirea înseamnă rezonanță. Iubirea înseamnă acasă. Iubirea este o stare de a fi. Este starea în care lucrurile curg de la sine, fără opreliști și obligații. Fără promisiuni și angajamente, dar fiind cu toată ființa acolo atunci când ești cu celălalt. Este spontaneitate și bucurie.

Sursa: Giphy

Iubire este atunci când, într-o seară răcoroasă de martie, rămâne în tricou și te acoperă cu jacheta lui călduroasă pentru că tu dârdâi de frig. Când te alintă și te mângâie pe păr din senin. Sau când te invită la o lansare de carte și, fără ca tu să îi ceri, cumpără un volum și pentru tine pentru a putea să ai și tu autograful tău de la autor. Sau când îți trimite un sms la o jumătate de oră după ce v-ați despărțit, pentru a știi că ai ajuns cu bine acasă.

Poate că vei întâlni bărbatul ideal de pe lista ta sau poate că l-ai întâlnit deja care să îți ofere toate aceste momente delicioase. Insă dacă încă îl aștepți, fii deschisă. Lăsa-te luată prin suprindere. Lasă-te descoperită și permite-ți să descoperi dincolo de clișee și idei prestabilite. Este posibil să trăiești una dintre cele mai frumoase experiențe din viața ta.