foto: By LittlePerfectStock, Shutterstock

Una dintre alegerile pe care le putem face in fiecare clipa din viata noastra este cum ne raportam la un eveniment care se intampla.

Lucruri care se intampla atunci cand ierti

De ce este important sa il ierti pe barbatul de langa tine, chiar daca relatia voastra se termina.

Pana la urma tu ai ales sa fii in aceasta relatie si femeile, la fel ca barbatii, au o intuite extrem de puternica, iar atunci cand simti ca lucrurile nu sunt ceea ce trebuie dar ai ales sa ramai, inseamna ca ai facut o alegere. Deci asumati-o! Pana la urma nu esti o victima. Ai facut o alegere constienta.

Fiecare dintre noi, cu bagajul emotional pe care il are, face ceea ce poate mai bine in acel moment, asa ca gandeste-te la asta atunci cand cel de langa tine greseste. Mai mult de atat nu a putut, acorda-i acest credit si mergi mai departe.

Este important sa traim in prezent, nu in trecut, iar lipsa iertarii ne tine de multe ori prizoniere in trecut. Cum ai putea sa mergi mai departe, sa te dezvolti, sa te bucuri de viata daca sufletul tau este ancorat in ceea ce a fost.

Mantra care sa iti linisteasca sufletul:

Sunt pace, sunt iubire.