Cum anume îți dai seama dacă are gânduri serioase cu tine sau doar se distrează? Sunt convinsă că prietenele tale ți-au dat deja o mulțime de răspunsuri la această întrebare. Ce zici, însă, de opinia unui bărbat. Și nu a oricărui bărbat ci a lui Steve Harvey, autorul bestseller-ului ”Act Like A Lady, Think Like A Man.”

Iată care sunt cele trei indicii prețioase care valorează mai mult decât 1000 de cuvinte.

Atunc când un bărbat iubește o femeie și are gânduri serioase cu ea, îi place să o prezinte tuturor ca fiind ”femeia lui”. Și asta pentru că un bărbat care ți-a oferit un loc special în inima lui îți va oferi cu plăcere un anumit titlu, respectiv acela de iubita sau jumătatea lui. Este felul lui de a le transmite celor din jur că este mândru să fie cu tine și că are planuri serioase pentru viitor. Dacă sunteți de ceva vreme împreună și el te prezintă altor oameni doar spunându-ți numele sau ca pe o prietenă, e cazul să îți reconsideri opțiunile.

2. Este generos. ”Atunci când un bărbat decide să fie al unei femei iar aceasta îi răspunde în același fel, începem să aducem mălaiul acasă”, scrie Steve Harvey. Cu ale cuvinte, bărbații sunt construiți să susțină familia și cuplul inclusiv din punct de vedere financiar. Cu cât un bărbat poate să ofere mai mult femeii de lângă el, cu atât mai bine se simte. Chiar și atunci când nu stă foarte bine financiar, va compensa această lipsă prin atitudinea lui săritoare și plină de grijă.

3. Te protejează. Un bărbat care te iubește va distruge pe oricine și orice încearcă să te jignească, să te rănească sau să îți facă rău. De exemplu, dacaă ex-ul tău continuă să te sune și să încerce să îți facă viața grea, va pune mâna pe telefon și va lămuri lucrurile. Protecția nu se referă doar la forța brută. Un bărbat căruia îi pasă de tine îți va oferi un sfat sau se va oferi să facă în locul tău ceea ce i se pare prea periculos pentru tine.

