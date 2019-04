De ce partenerii ar trebui sa aleaga impreuna inelele de logodna

Nu stresul cererii in casatorie este cel mai mare, ci acela de a se asigura ca au ales inelul perfect, care sa fie pe placul alesei lui si sa i se potriveasca perfect pe deget.

Desi filmele de la Hollywood ne-au invatat pana acum ca o cerere in casatorie trebuie sa fie cat mai romantica, barbatul sa ingenuncheze, sa tina un discurs si sa scoata inelul perfect de logodna, in viata reala lucrurile stau putin mai diferit. Un sondaj realizat in 2017 arata ca cel putin 33% dintre cupluri isi aleg impreuna inelul de logodna si verighetele.

Pentru barbati, aceasta este o veste buna. Adeseori, nu stresul cererii in casatorie este cel mai mare, ci acela de a se asigura ca au ales inelul perfect, care sa fie pe placul alesei lui si sa i se potriveasca perfect pe deget. O statistica arata ca barbatilor le ia, in medie, trei luni sa cumpere un inel de logodna, timp in care se razgandesc de mai multe ori sau apeleaza, in cele din urma, la ajutorul unei prietene apropiate a iubitei. Exista insa mai multe avantaje pentru cuplurile care aleg impreuna un inel de logodna:

Tu esti experta in bijuterii

Cei mai multi barbati nu se pricep la alegerea unui inel unic de logodna, care sa se potriveasca perfect cu gusturile partenerei lor. Oricat ar incerca sa se inspire din colectia de bijuterii a iubitei, poate fi dificil pentru un barbat sa nu se simta debusolat sau descurajat in momentul in care intra intr-un magazin sau face cumparaturi online, cand are de ales dintre zeci sau chiar sute de modele. In schimb, daca tu esti cea care isi alege inelul, vei avea certitudinea ca modelul ales este cel care corespunde preferintelor si stilului tau. Probabil ai deja un model anume pe care ti-l doresti sau poate ca nu esti inca pe deplin hotarata. In orice caz, te poti inspira oricand din zecile de modele de inele de logodna La Rosa , unde vei gasi atat bijuterii cu aspect clasic, cat si unele moderne, cu preturi pentru toate buzunarele.

Traditiile s-au schimbat

Traditional, alegerea inelului de logodna era responsabilitatea barbatului, care trebuia apoi sa puna la cale o cerere in casatorie cat mai originala sau grandioasa pentru a-si impresiona partenera. Lucrurile s-au mai schimbat de-a lungul timpului. Faptul ca acum tot mai multe femei vor sa aiba un cuvant de spus in alegerea inelului pe care il vor purta este un semn de emancipare, inclusiv in cadrul cuplului. La fel cum multe dintre deciziile legate de organizarea nuntii (cum ar fi decorul, lista de invitati ori tortul mirilor) le veti stabili impreuna, nu exista niciun motiv pentru care alegerea inelului ar trebui sa faca exceptie.

Inelele pot avea diferite dimensiuni nu numai in ceea ce priveste circumferinta, dar si marimea pietrei cu care este decorat. Un inel masiv va arata inestetic pe o mana micuta si subtire, in timp ce un inel cu o banda prea larga va trebui redimensionat. De aceea, cel mai simplu este sa te asiguri ca inelul pe care il vei purta mult timp de acum incolo ti se potriveste pe deget si arata bine pe mana ta.

Iubitul tau va scapa de stres

Cele trei luni de agonie in care iubitul tau va alerga in stanga si-n dreapta in incercarea de a gasi un inel care sa te incante, dar care sa se incadreze si in bugetul sau, pot fi evitate daca mergeti impreuna la cumparaturi. In momentul in care ati decis sa va casatoriti, puteti avea o discutie sincera si despre inelul de logodna. Unele cupluri prefera sa isi organizeze nunta si logodna intr-un mod practic, astfel incat totul sa iasa ca la carte si sa se organizeze cat mai bine si din punct de vedere financiar.

Este una dintre deciziile importante pe care le luati impreuna

Decizia de a te casatori cu o persoana se numara printre cele mai importante pe care le vei lua de-a lungul vietii. In momentul in care alegi sa faci acest pas, multe hotarari ulterioare va trebui sa le discuti cu partenerul de cuplu si sa le luati impreuna. Iar alegerea inelului de logodna poate fi prima decizie importanta in cuplu.

