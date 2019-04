Punând în aplicare acești trei pași, relația cu părinții tăi va deveni mai armonioasă iar tu îți vei putea exprima personalitatea ta autentică pe deplin.

Un bun prieten îmi împărtășea recent că, deși se consideră matur din toate punctele de vedere, încă aude în minte vocile părinților lui. Uneori extrem de critice și provocatoare, acestea îi creeză o stare de agitație interioară total diferită de ceea ce proiectează în interior.

Fiecare dintre noi se lovește într-un grad mai mare sau mai mic de această problemă. Insă până când nu cădem la pace cu părinții noștri și îi integrăm în viața noastră, vom atrage situații similare cu alte persoane. Iată ce ai de făcut pentru a scăpa de acest tipar repetitiv.

1. Iartă-ți părinții. A ierta nu este ceva neapărat ușor. Nu e suficient să ierți cu mintea sau să spui că ai iertat pe cineva. Procesul se desfășoară în adâncul ființei tale, în inima și sufletul tău.

Gândește-te însă că părinții tăi au făcut ceea ce au știut și au putut mai bine. Dacă nu și-au manifestat iubirea prin îmbrățișări și cuvinte este că nu au știut cum. Mai mult decât atât, ne naștem într-o anumită familie cu un anumit scop. Iar parte din acesta este să vindecăm răni și traume din trecut și să devenim mai buni ca ființe umane. Părinții tăi, atunci când te-au rănit involuntar,ți-au fost profesori.

care li se datorează părinților. Multă vreme, atunci când am vorbit despre tatăl meu, am povestit cât de autoritar și sever a fost. In ultima vreme însă, am ales să spun o altă poveste. Cum mi-a insuflat pasiunea pentru citit și m-a încurajat să scriu. Și cum într-o noapte cu ninsoare, l-am găsit așteptându-mă în fața blocului la 1 dimineața pentruc că pe vremea aia nu aveam telefon mobil. Dacă aș mai putea, l-aș strânge în brațe și i-aș spune că îl iubesc. Fă asta cât încă poți.

3. Stai de vorbă cu copilul tău interior. Se spune că rămânem blocați emoțional la vârsta la care am suferit o traumă. O traumă poate fi simplul fapt că mama ta te-a lăsat la grădiniță, în prima ta zi, și tu ai crezut că nu se mai întoarce niciodată. De aceea, este important să te conectezi cu copilul tău interior, să îl faci să se simtă în siguranță și iubit, să îi vorbești despre tine și viața ta de acum. Folosește meditația pentru a te conecta cu copilul tău interior.

Punând în aplicare acești trei pași, relația cu părinții tăi va deveni mai armonioasă iar tu îți vei putea exprima personalitatea ta autentică pe deplin.

