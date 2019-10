Iubirea de sine nu înseamnă egoism

Să îți împlinești dorințele, să îți faci bucurii, să ai un vis și să nu renunți la el nu înseamnă deloc că ești egoistă. Inseamnă că te iubești și că nu vrei să trăiești degeaba.

Imi amintesc că , în copilărie, am auzit-o pe mama spunându-i unei prietene că ea nu este una din acele femei care se iubește prea sine prea mult și este egoistă. Din ziua aceea și până de curând, nici măcar o singură dată nu am luat în considerare ideea de a mă iubi pe mine. Nu am vrut să fiu considerată egoistă.

Nimeni dintre noi nu vrea să fie considerat egoistă, o persoană rea căreia nu îi pasă decât de binele propriu. Și asta pentru fiecare dintre noi are nevoie să fie acceptată și iubită. Aparent, egoistele nu au parte de asta.

”Ești egoistă” este o expresie pe care mulți dintre cei care ne înconjoară, de la părinți la soț sau iubit, prieteni sau colegi, o folosesc cu ușurință la adresa celor din jur. Uneori, pe bune dreptate. Dar alteori doar ca pe un mijloc de manipulare pentru a te face să te rușinezi și să te simți vinovată și a obține ceea ce vor.

Să îți împlinești dorințele, să îți faci bucurii, să ai un vis și să nu renunți la el nu înseamnă deloc că ești egoistă. Inseamnă că te iubești și că nu vrei să trăiești degeaba.

Să te iubești nu înseamnă nicidecum să fii egoistă ci să ai o atitudine corespunzătoare față de tine însăți. Invățând să te iubești pe tine le faci viața mai frumoasă celor din jur pentru astfel înveți să îi iubești și pe ei și să știi cum te manifești.

O persoană care se iubește pe sine va știi să spună nu atunci când i se solicită ceva ce nu o onorează sau pentru care nu este pregătită în loc să spună da doar pentru a face o impresie bună, umplându-se în același timp de resentimente. Dar va știi să sară în ajutorul cuiva cu dragă inimă, fără să aștepte nimic în schimb, atunci când este nevoie.

Viața unei persoane care se iubește este o curgere lină, chiar și atunci când apar provocări, pentru că vede oportunitatea. Viața unei persoane egoiste este una searbădă și seacă, în care toată lumea este împotriva ei.

Să te iubești nu înseamnă că ești egoistă. Inseamnă să îți dai voie să îți reverși bunătatea și generozitatea înnăscute în tine asupra ta și a celor din jur.

