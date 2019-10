Iubirea bate la ușă când încetezi să mai ai nevoie de ea

Fii întreagă, fericită și cu inima deschisă și vei atrage un bărbat potrivit ție în viața ta.

Mooji este unul din învățătorii spirituali care mi-a ieșit în cale atunci când am încetat să mai dau vina pe partener pentru ce anume nu mergea în relație și să văd ce am eu de învățat. Dela Mooji am învățat să privesc în mine dar și faptul că un partener de viață nu este o împlinire a unei nevoi ci un dar care merită prețuit.

Mooji vorbește cu glas blând și adânc despre iubire iar ochii îi sunt animați de lumină. Iubirea este ceva mult mai profund decât ceea ce oamenii experimentează în relațiile romantice. Acesta este doar un aspect. Iubirea este însăși esența vieții iar perioada în care o persoană nu se află într-o relație de cuplu, este momentul potrivit pentru a descoperi asta.

Perioada de singurătate este momentul prielenic pentru a te cunoaște, pentru a te împrieteni cu tine, pentru a învăța să te iubești, pentru a deveni întreagă. Este perioada în care te poți elibera de două bagaje extrem de grele: nevoile și așteptările. Câtă vreme ai nevoie, intri în relație cu gândul de a lua de la celălalt. Crezi că este de datoria lui să îți împlinească nevoile. Când ai așteptări, îți furi bucuria momentului prezent și nu îi permiți celui de lângă tine să fie el însuși.

Când cauți cu disperare pe cineva, întălnești sau găsești disperare. Iubirea adevărată nu trebuie căutată. Ea te găsește atunci când nu te aștepți, atunci când ajungi în punctul în care nu mai ai nevoie de ea din exterior pentru că ai găsit-o deja în tine.

Abia atunci când deprinzi toate aceste lucruri, apare un partener similar iar relația nu mai este un șir de suișuri și coborâșuri ci un mediu care îi scoate la lumină ceea ce este mai bun în cei doi parteneri.

De aceea, cât încă ești pe drumul descoperirii de sine, cât încă simți că butoanele tale pot fi apăsate cu ușurință, nu te abate de la drum. Nu vei face decât un ocol. Poate că vei învăța ceva din el însp nu îți este absolut necesar.

