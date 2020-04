Iubirea nu este o tranzacție și nici sacrificiu

Iubirea înseamnă să ții umbrela deasupra capului celuilalt chiar și atunci când v-ați certat.

Iubirea nu este o tranzacție deși în multe cupluri este tratată ca atare. Dacă tu mă iubești, te iubesc și eu. Dacă tu faci asta, fac și eu. Dacă tu îmi dai, îți dau și eu. Aceasta nu este decât o iluzie în care încă cred majoritatea oamenilor, o imagine mentală a unui sentiment cu mult mai înalt.

O astfel de iubire, plină de condiții, duce la certuri, lipsa armoniei și nefericire. Ea depinde în permamență de condițiile lumii exterioare și nu supraviețuiește trecerii timpului sau apariției unei alte persoane. Insă oricât de mulți parteneri am schimba sau oriunde în lume am fugi, în cele din urmă vom obține același rezultat. Și asta pentru că avem nevoie să găsim mai întâi iubirea în interiorul nostru. Să uităm de condiționări, de definiții, de experiențele din trecut, de ceea ce am văzut în familie și să descoperim singure ce anume este, de fapt, iubirea.

Iubirea înseamnă să ții umbrela deasupra capului celuilalt chiar și atunci când v-ați certat. Să continui să iubești acea persoană chiar dacă nu mai sunteți împreună. Să te bucuri pentru bucuria lui. Să îl vezi dincolo de trup, de statutul social și de câți bani aduce în casă în fiecare lună. Să nu conteze dacă are burtă sau nu sau dacă, la un moment dat, începe să își piardă părul prin care îți place să îți plimbi degetele. Iubirea înseamnă să pui uneori mai presus bucuria lui decât bucuria ta și să îl tratezi cu compasiune și înțelegere.

Una dintre filozofiile de viață nipone, pusă în cuvinte de Seicho Taniguchi, vorbește despre o iubire care adoră să dăruiască și care, contrar a ceea ce cred locuitorii lumii vestice, nu cere sacrificii. Practic nimic din ceea ce facem pentru persoana iubită sau din iubire nu presupune și nu înseamnă sacrificiu deoarece cel care iubește simte deja bucurie doar pentru că…iubește. Nu uita că fiecare dintre noi are acele antene invizibile care detectează ce anume se află în spatele cuvintelor și gesturilor acelei persoane și care îi citesc energia. Atunci când cineva pretinde că dăruiește iubire dar pozează în martir va stârni repulsie sau o senzație de disconfort în cealaltă persoană.

Atunci când elimini schimbul sau tranzacția și sacrifiul din conceptual tău legat de iubire îți dai, în sfârșit voie, să o trăiești și să o întruchipezi și să atragi în viața ta și mai multă iubire, fără nici un efort.

Featured foto by G-Stock Studio via Shutterstock