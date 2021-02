Valentine’s Day: cele mai inspirate 3 cadouri pe care orice femeie și le-ar dori

Cele mai bune idei de cadouri pentru persoana iubită.

Nu există o semnificație mai frumoasă și mai puternică a celei de-a doua luni a anului decât cea conferită de iubire. În februarie se celebrează dragostea și chiar și cei mai grinch dintre îndrăgostiți fac rabat de la propriile convingeri și intră în atmosferă. Până la urmă, aceasta este și una dintre caracteristicile iubirii, ea nu s-ar putea sedimenta și nu ar putea dăinui dacă nu am ține seama de personalitatea celuilalt, de nevoile și de raportarea lui la lume.

Dacă iubitul tău este împotriva acestor sărbători, explică-i efectiv că ai o viziune diferită și eventual chiar îi poți arăta acest articol, dacă te regăsești în propunerile noastre.

Așadar, drag partener, ai lângă tine o femeie unică, puternică și plină de inițiativă, care merită apreciată la adevărata ei valoare. Și dacă anul acesta renunți la prejudecăți și nu lași ca 14 februarie să fie doar o altă zi din calendar, în acest articol venim cu câteva sugestii de cadouri pentru parteneră.

Bijuterii

Mai ales dacă ai lângă tine o Eva rafinată, elegantă, care se machia chiar și în pandemie și nu stătea toată ziua îmbrăcată în pijamale, cu siguranță o vei surprinde în mod plăcut dacă îi oferi bijuterii. E un cadou pretențios, de valoare, care capătă în timp o simbolistică deosebită. În acest sens, ai putea să îi achiziționezi o pereche de cercei aur. Nu, nu e nevoie să te deplasezi fizic în niciun magazin, să asculți recomandările interminabile ale unui consultant în domeniu. Totul e mult mai simplu, iar cadoul perfect se află doar la un click distanță. Alege și o cutiuță pe măsură și nu uita de cel mai important accesoriu: florile ei preferate!

Pantofi

Oricât de multe perechi de pantofi ar avea iubita ta, știi că nu sunt destule, mai ales dacă te-ai mai uitat și tu, de nevoie, la „Sex and the City”. Nu trebuie să fii Louboutin pentru a găsi perechea perfectă, ci doar să te uiți măcar o dată la iubita ta în dressing, să vezi ce măsură și ce preferințe are. Desigur, alege o pereche de brand, nu pentru că ai vrea să impresionezi, ci efectiv pentru a fi sigur că alegi ceva de calitate, elegant, dar și confortabil în același timp. Dacă partenera este o fire sportivă, orientează-te desigur către adidași, o pereche colorată datorită căreia își va aminti de tine ori de câte ori aleargă pe bandă sau pierde calorii pe stepper.

O vacanță

Cu siguranță, e un cadou mai mult decât binevenit după un an de izolare și de precauție extremă. În plus, în această perioadă, companiile aeriene au pus la dispoziția călătorilor foarte multe pachete promoționale, bilete la prețuri modice către destinații externe, semnificativ mai mici decât cele de pe rute interne. Așadar, poți fi în Londra, Paris sau Praga în numai câteva ore, în orașe recunoscute internațional pentru arhitectura deosebită, podurile cu lacăte prin care îndrăgostiți din toată lumea își pecetluiesc iubirea și poveștile de dragoste de care amintesc locuri la tot pasul. În plus, pentru că a fost o perioadă caracterizată de foarte multe restricții, asigură-te că veți profita la maximum de experiență, poate vei găsi o stațiune montană în apropiere sau un centru de relaxare în care să uitați de griji.

Fie că optezi pentru prima sau a doua varianta, deși ideal ar fi să mizezi pe ambele, partenera ta va fi încântată să i se reconfirme că are alături o persoană atentă la nevoile ei, care nu numai că îi declară iubirea, dar i-o și demonstrează cu fiecare ocazie.

Sursă foto: unsplash.com