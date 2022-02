Cand doar unul ofera...

Cum identificam si ce avem de facut daca ne aflam intr-o relatie parazitara?

Sunt foarte multe situatii, pe care le descoper impreuna cu pacientii in cabinet, in care acestia se afla intr-o relatie parazitara in care doar unul ofera si celalalt se multumeste sa primeasca.

Cum se ajunge oare in aceasta situatie?

Din pacate, motive pot fi multiple si pot diferi de la o relatie la alta.

Putem totusi aborda situatia evaluand din perspectiva psihologica, pe cei doi parteneri astfel:

atunci cand vorbim despre persoana dominanta din cuplu, putem spune ca aceasta poata suferi de: tulburare de personalitate: paranoida, borderline, narcisica, histrionica, schizoida, obsesiv-compulsiva sau de tulburare bipolara

daca ne referim a persoana dominata, aceasta poata suferi de: depresie, anxietate, tulburare de personalitate dependenta, evitanta, sau pasiv agresiva.

In urma unui diagnostic clar, putem spune ca putem incepe apoi o forma de terapie individula combinata cu terapie de cuplu.

Terapia individuala are rolul de a ajuta individul sa isi recunoasca problemele si sa incerce sa isi rezolve propriile probleme, inainte de a vorbi despre problemele din cuplu. Este foarte important ca fiecare dintre cei doi, sa isi descopere propriile traume si elemente disfunctionale pe care sa invete sa si le depaseasca pentru a-si regasi starea de echilibru. Doar asa, pot ulterior oferi, la nivel de cuplu tot ceea ce au mai bun si frumos in cadrul propriei personalitati.

Cum procedam in cazul in care unul din cei doi, chiar daca are niste probleme evidente, nu isi doreste sa apeleze la un specialist pentru a si le rezolva?

Din pacate, in aceasta situatie, nu puteti miza doar pe trecerea timpului pentru ca problemele sa se rezolve. Puteti veni doar voi in terapie, pentru a putea gasi un model de comportament prin care sa incercati sa il ajutati pe celalalt sa isi depaseasca problemele. Astfel, se poate concepe un plan, si puteti avea rabdare o perioada mai scurta sau mai lunga de timp, pana cand, puteti decide daca va puteti sau nu, ajuta persoana de langa voi. Ulterior, ramane la aprecierea voastra, daca, in urma eforturilor depuse, ne reusind sa aveti nici un rezultat, sau avand rezultate foarte slabe, merita sa va mai aflati in acea relatie sau nu.

Bineinteles, sunt si situatii in care, venind unul dintre parteneri in terapie, isi poate descoperi propriile limite si poate invata noi modele de comunicare si de comportament, ce pot produce schimbari la propria persoana dar si la partener, ceea ce poate imbunatati substantial viata de cuplu.

foto Anna Marynenko/Shutterstock