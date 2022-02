Barbatii si femeile in fata infidelitatii: cine, cum si de ce insala?

Barbatul insala cu trupul, femeia cu sufletul

Principial, pot spune inselatul nu tine de gen, ci mai de graba de cateva elemente cum ar fi: oportunitatea, motivul, implicarea emotionala, dorinta, contextul.

In privinta oportunitatii, putem spune ca exista optiuni diferite. Daca barbatul tinde sa insele imediat ce are ocazia, gandindu-se mai tarziu la consecinte, femeia se gandeste de o suta de ori, la o mie de scenarii, pentru a se asigura si reasigura ca nu va fi prinsa.

Motivul.

Pentru barbat, motivul este intrinsec. Are oportunitatea de a face sex cu o alta femeie si asta ii este deajuns. Pentru femeie insa, motivele trebuie sa tina mai de graba de propriul partener. Este inclinata sa se gandeasca ca o face, doar pentru ca partenerul nu face pentru ea, anumite lucruri cum ar fi: nu o face sa se simta iubita, apreciata, dorita, implinita…etc. Si cumva, pentru ca nu are parte din partea propriului partener de ceea ce isi doreste, se gandeste la scenariul cel mai potrivit, ca intr-o crima perfecta, cum ar putea sa o faca pentru a nu fi prinsa.

Implicarea emotionala.

Atunci cand insala, barbatul o face pentru ca isi doreste o experienta sexuala, nu o alta relatie. Pe cand femeia tinde sa se implice emotional, inca inainte de a o face. Pentru ca, pentru marea majoritate a femeilor, inselatul apare doar daca au anumite sentimente pentru cel cu care insala.

Dorinta sexuala.

Aici putem spune ca este egalitate. Atat barbatul cat si femeia, atunci cand intalnesc o alta persoana interesanta, pot simti dorinta de a face sex in egala masura. Pentru ca aceasta pulsiune este identica, nu tine de gen, ci mai de graba de temperament. Diferenta, asa cum am spus si mai sus, consta in faptul ca barbatul se lasa lesne purtat de dorinta incercand sa isi creeze oportunitati pentru a-si trai sexualitatea. Pe cand femeia incearca sa isi stavileasca dorinta, prin scenarii ce tin de ce s-ar putea intampla daca isi lasa frau liber dorintei.

Contextul.

Barbatii in general isi creeaza contextul fara sa tina cont de prea multe elemente. Pentru ei, sexul poate fi facut chiar de la prima intalnire in masina, la hotel, intr-un colt mai intunecat sau la unul dintre cei doi acasa. Pe cand femeia isi doreste scenarii similare celor din filme, in care contextul apare asa de la natura, iar ea, tocmai pentru ca acel context este perfect, nu se mai poate opune.

Insa, dincolo de diferentele sau similitudinile dintre barbati si femei, mai trebuie sa tinem cont ca, inselatul, de multe ori, poate avea legatura cu: temperamentul persoanei respective, varsta, vechimea relatiei, factori externi favorizanti cum ar fi prietenii care fac acelasi lucru sau care te incurajeaza sa treci la fapte, adictia de alcool sau droguri creeaza din nou un fond mai permisiv. Si motivele pot continua aproape la nesfarsit…

Foto prima pagina Antonio Guillem/ Shutterstock