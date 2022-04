Nu stiti ce sa faceti de Paste 2022? Iata doza de inspiratie: activitati relaxante, ce te vor face sa te simti in vacanta

In momentele in care nu suntem la masa cu familia sau nu ne recuperam orele de somn pierdute din ianuarie pana in prezent, simtim nevoia sa facem fel de fel de lucruri- in general, lucrurile pe care nu apucam niciodata sa le facem. Insa, nu stiu cum sa intampla, ca de fiecare data cand prindem o zi sau doua libere, niciodata nu ne aducem aminte de dorintele acestea si ajungem tot cu nasu'-n telefon.

Termina romanul care urla de pe noptiera de doua luni

Stiti cum e cu cititul, in special cand parca viata ti-o ia inainte, e exact ca joggingul- cel mai greu e sa iti pui adidasii in picioare. In cazul romanului de fata pe care stiu ca majoritatea il are si stiu ca stiti exact la ce carte ma refer, fara sa fie nevoie de vreun titlu, cele mai grele sunt primele pagini, pana te ia pofta.

Astfel, una dintre recomandari este ca in aceste cateva zile libere sa va ambitionati, sa va puneti un pahara de ceva (mai jos dau si cateva idei), sa aprindeti un betisor parfumat sau orice va face pe voi sa va simtiti cozy si in siguranta si luati-o din loc!

Sigur, pentru acelea mai harnice dintre cititoarele noastre am pregatit si doua recomandari noi de carti ca sa nu cumva sa va plictisiti. Pe acestea le puteti folosi, de asemenea, si ca idei pentru cadourile de Paste. Avem asa:

Conversatie la catedrala de Mario Vargas Llosa – pe care o puteti cumpara de aici.

Vincent si Theo. Fratii van Gogh de Deborah Heiligman- pe care o puteti cumpara de aici.

Incearca gusturi noi!

Creeaza-ti o lista scurta de bauturi sau mancaruri pe care nu le-ai incercat niciodata. Aduna-ti prietenii laolalta si faceti ceva nou, faceti ceva pentru prima data. Eu mi-am facut o astfel de lista si printre ceea ce vreau neaparat sa incerc in zilele libere de Paste 2022 sunt:

Mimosa

Adevarul e ca n-am baut niciodata si nici n-am avut vreo pornire launtrica sa o fac. Daydrinking is no my thing really, insa in urma numeroaselor postari pe Instagram in care vedeam femei superbe, cu parul in vand si soarele pe chip savurand un pahar de Mimosa, am zis ca nu pot sa raman eu cea mai fraiera din curtea scolii.

Acesta este un cocktail din doar cateva ingredient ce se serveste rece, alaturi de un brunch delicios sau chiar un pranz. Daca va suna interesant, las reteta aici.

Ingredientele de baza sunt:

-Vin spumant

-Suc de portocale

La acestea se mai pot adauga tot felul de alte “toppinguri” cum ar fi suc de merisoare, capsuni proaspat taiate, sau se poate chiar ca sucul de portocale sa fie inlocuit cu suc de grapefruit si multe multe alte variante.

Trimite Easter Cards

E un lucru pe care eu, cel putin, il “coc” de vreo doi ani. Mi se pare un gest foarte frumos ceea ce americanii numesc Christmas Cards. Iubesc pregatirile pentru trimiterea unor astfel de scrisori, sedintele foto, detaliile bine puse la punct. Ce sa mai… Mi se pare una dintre cele mai frumoase traditii.

Acum, daca sunteti la asentiment cu mine, prima problema pe care va veti pune-o este Cum trimit eu felicitari pentru Paste 2022? Sigur, ar fi chiar pueril din partea mea sa va recomand Posta Romana pentru ca probabil vor ajunge de Craciun, insa va recomand solutia virtuala.

Acest proiect ar putea aduce multe zambete si cred ca e super fun de facut! Alege o poza cu voi, editeaza-o, fa-o sa arate cat mai de sarbatoare si scrie cateva randuri din suflet!

Ureaza-le celor dragi ce am sa va urez si eu acum:

Sa aveti pace si multa liniste in suflet! Un Paste deosebit de frumos!

V-am cuprins!

Familia Kudika