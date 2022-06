N-ați obosit să salvați bărbați?

Relațiile dintre bărbați și femei care se transformă în relații erou-salvat sunt condamnate definitiv la eșec cu executare

Dragilor, eu am o vârstă respectabilă, să zicem. Nu sunt încă albă-albă în cap, dar nici pe TikTok n-aș avea ce să caut. Și cu toate astea, de când am descoperit aplicația, mă afund în ea ca într-o gaură în ordine. Intru, dau scroll câteva clipuri și bam! Au trecut 3 ore din viața mea în care n-am făcut altceva decât să mă zgâiesc la oameni. Eh, printre toți oamenii ăștia,mi-a ieșit în cale un flăcău care declama cu patosul lui Vadim că femeile care fac sexuț de la prima întâlnire, care ”pică din prima” sunt așa și pe dincolo, mvaaai mie, mămica mea, ce destrăbălate sunt astea. Desigur, standardul nu e valabil și pentru bărbați. Tot domnul (pfff, vorba vine) a recunoscut cinstit că în nevasta lui el o caută pe mă-sa. AHAAA! Zic bravo, monșer, uite unu care, așa alfa și caveman cum e, măcar recunoaște. Bă băiatule, deși nu recunoașteți, cei mai mulți dinte voi o caută în relația pe doamna mă-ta care să vă spele, calce și gătească pro bono, iar în timpul liber să presteze sexuț ca-n filmele alea. Și știți a cui e vina? A noastră, a femeilor.

Acum că i-am făcut pe bărbați de rușine, ne păruim noi între noi, fetelor! Voi știți de ce au bărbați ca ăsta pretenții atât de mari? Că au avut întotdeauna în spate o cohortă de femei gata să-i mămițească și să îi salveze, dar DISCRET, să nu le castreze, Doamne ferește, orgoliul!

Știți foarte bine despre ce vorbesc. Vorbesc despre cuplurile alea în care atunci când el are o problemă, se pune-n fund pe trotuar și așteaptă para mălăiață. Între timp, ea se dă peste cap să direcționeze para mălăiață către amărâtul și oropsitul de el.

Îl ajută la reconversie profesională, trage o sfoară, două și îi găsește un post cald, cotizează cu bani de chirie, spală, calcă, gătește și în timpul ei liber îi ține mâna pe frunte lui și face cu el terapie. Și dacă sunt atât de multe femei pe lumea asta dispuseze să salveze bărbații de la propria neputință, cum să nu ridice ei pretenții d-astea de zeițe pure și domestice de la toate femeile?

Țineți cont că în momentul în care vă dați peste cap să le rezolvați toate problemele bărbaților de lângă voi, nu faceți nimic altceva decât să îi manipulați și să le înfrânați dezvoltarea doar ca să vă asigurați un fel de loialitate care îi îndatoreză față de voi. Asta nu e relație, e o formă de șantaj emoțional. Nu spune nimeni ca atunci când unul dintre parteneri are o problemp, celălalt trebuie să îl ignore. De fapt, o relație trebuie să fie o sursă de bucurie și de sprijin reciproc.

De asemenea, dacă îi luați să îi creșteți, nu sunteți îndreptățite să îi bombăniți atunci când se poartă ca niște copii pedepsiți și puși la teme. În fond și la urma urmei, în astfel de cazuri nu fac altceva decât schimb de mame. Nu v-ați săturat să salvați bărbați?

