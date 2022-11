Top 10 cele mai frumoase citate de dragoste din cărți

Dacă sufletul tău este îndrăgostit de puterea cuvintelor, trebuie să citești aceste citate de dragoste

Dragostea a fost întotdeauna cea mai puternică sursă de inspirație pentru artisștii lumii. Ea a născut cele mai frumoase picturi, cele mai frumoase sculpturi, cele mai frumoase poeme din lume. În același timp, cele mai multe dintre capodoperele literare ale lumii au în mijloc o poveste de dragoste în care se oglindește însăți natura umană cu toate fețele ei. Dacă ai fost îndrăgostit măcar o dată, atunci trebuie să îți lași sufletul să vibreze în cadența acestor iubiri celebre.

Citate de dragoste

Nu am nimic special. Sunt un om comun, cu gânduri normale, care a dus o viaţă obişnuită. Nu există monumente dedicate mie, iar numele meu va fi uitat în curând. Dar într-o privinţă am reuşit mai mult ca oricine: am iubit pe altcineva cu toata inima mea, cu tot sufletul meu. Iar pentru mine, asta a fost mereu de ajuns.” – “Jurnalul”, Nicholas Sparks.

“Ce lucru minunat să fii iubit! Nu există decât un singur lucru mai minunat: să iubeşti! Inima, trecând prin iubire, devine eroică. Nu mai e alcătuită decât din puritate. Nu se mai sprijină decât pe ceea ce e mare şi înalt. În ea nu poate încolţi niciun gând nevrednic, cum nu pot creşte urzici pe un gheţar. Sufletul înalt şi senin, neatins de patimile şi emoţiile josnice care domină viaţa şi umbrele lumii acesteia, nici de nebuniile, minciunile, urile, vanităţile și mizeriile sale, locuieşte în albastrul cerului şi nu mai simte decât zguduirile adânci şi subterane ale destinului, aşa cum culmea munţilor simte cutremurele de pământ.”, Victor Hugo , Mizerabilii

“Imaginaţia unei femei este foarte rapidă; sare de la admiraţie la dragoste, de la dragoste la căsătorie într-un moment”. – Jane Austen, Mândrie și Prejudecată

Indiferent din ce sunt făcute sufletele noastre, al lui şi al meu sunt la fel… Dacă totul este pierdut şi el rămâne, eu voi continua să fiu. Iar dacă tot restul rămâne, iar el dispare, Universul ar deveni un străin uriaş.” – “La răscruce de vânturi”, Emily Bronte.

“Fiecare atom al cărnii tale îmi este drag ca şi cum ar fi al meu: în durere şi boală mi-ar fi în continuare drag.” – “Jane Eyre”, Charlotte Bronte.

“Dragostea e nostalgia de ceva necunoscut în care presimţi frumuseţe…”. – Ionel Teodoreanu, La Medeleni

“Bărbatul şi femeia se caută în vălmăşagul imens al vieţii omeneşti. Un bărbat din milioanele de bărbaţi doreşte pe o singură femeie din milioanele de femei. Unul singur şi una singură! Adam şi Eva! Căutarea reciprocă, inconştientă şi irezistibilă, e însuşi rostul vieţii omului”. – Liviu Rebreanu, Adam și Eva

“Oamenii cred că un suflet pereche te completează perfect şi asta e ceea ce îşi doreşte toată lumea. Însă un adevărat suflet pereche este ca o oglindă, este acea persoană care îţi arată tot ce te trage înapoi şi este acea persoană care îţi va atrage atenţia asupra lucrurilor ce le poţi schimba în bine”. - Elizabeth Gilbert, Mănâncă, roagă-te, iubește

“Dragostea este ca vântul: nu poţi să o vezi, dar o simţi.” – “O plimbare de neuitat”, Nicholas Sparks.

“Nu am avut nicio îndoială. Te iubesc. Cred în tine cu toată fiinţa mea. Îmi eşti cel mai drag, motivul meu de a trăi.” – “Ispăşire”, Ian McEwan.

