5 Comportamente ale bărbatului care te iubește cu adevărat

Cu toții avem nevoie de sinceritate și siguranță în iubire, chiar dacă nu toți dintre noi suntem dispuși să oferim tot ceea ce cerem. Cu toate acestea, atunci când iubim cu pasiune și dedicare, ne dorim reciprocitatea sentimentelor din partea partenerului. Iată 5 cele mai evidente comportamentului ale bărbatului care te iubește cu adevărat.

Își face mereu timp pentru tine

Oricât de mult ar munci, întotdeauna face o pauză atunci când suni, când ai ceva să îi transmiți, când ai nevoie de cineva să te asculte.

Își face timp să îl petreacă cu tine, pentru a crea acele momente în doi care individualizează și caracterizează fiecare relație în parte.

Și trebuie să recunoaștem că timpul se numără printre cele mai prețioase resurse, deci și cele mai prețioase daruri pe care le rezervăm doar pentru cei dragi.

Ține minte micile detalii depre tine

Poate o plăcere aparte, oricât de mică, dar care pentru tine contează, el o va ține minte. Poate o nevoie de care ai vorbit discret și fugar, și cu a cărei îndeplinire te va surprinde în mod plăcut.

Va ține minte acele mici detalii pe care ți le dorești în viața ta, pentru că ele clădesc mediul vostru intim. Îți va respecta nevoile și îți va arată de fiecare dată că îi pasă.

Îi pasă de tine, chiar și când sunteți certați

Fiecare om este unic, așadar, evident, nu puteți avea mereu aceleași impresii și valori. La un moment dat veți avea discuții în contradictoriu, veți fi nervoși, vă veți certa.

Dar chiar și așa, lui îi va păsa în continuare de nevoile tale, chiar dacă sunteți certați și te va proteja.

Foto: Nestyda/ shutterstock.com

Recunoaște momentele când nu te simți bine

Poate te doare capul, îți este rău sau pur și simplu ai o zi grea, te simți tristă sau ești îngrijorată. Nu va rămâne nepăsător în fața problemelor cu care te confrunți, ci va încerca să îți rămână aproape și să te ajute, așa cum poate, ca totul să fie mai ușor pentru tine.

De multe ori nici nu este nevoie să îi spui cum te simți, căci el pare că știe deja. Îi pasă de limbajul tău non-verbal și îți citește mesajele corpului. Pare că știe ce se întâmplă și cum să acționeze. Iar acest comportament natural devine pansament pentru situațiile de criză ale cuplului, pe termen lung.

Cu toții căutăm alinare atunci când ne simțim vulnerabili.

Nu se teme să își expună vulnerabilitățile în fața ta

Chiar dacă este bărbat și știm că societatea impune niște restricții când vine vorba de îmbărbătare, ei bine în fața ta recunoaște că e om, că are un suflet sensibil, că are vulnerabilitățile sale. Și acest comportament arată cât de multă încredere are în tine și cât de mult își pune sufletul în palmele tale.

Se spune că iubirea stă în lucruri mici și poate chiar așa este. Însă primul pas pentru a putea construi relații sănătoase, echilibrate și armoniose este acela de a ne dezvolta emoțional pe noi înșine. Abia când am făcut pace cu noi, când am cercetat care sunt nevoile noastre reale și ce putem oferi, abia atunci știm să conturăm o interacțiune bazată pe sinceritate, în jurul valorilor noastre adevărate.

Sursa foto articol: Kristina Tutanova/ shutterstock.com

Vizionare placuta