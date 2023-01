6 Semne bune ca esti in relatia in care trebuia sa fii de atat de mult timp 

Opreste-te din alergat. Opreste-te din a iti pune o mie de intrebari. Opreste-te din a iti face scenarii. In sfarsit esti acolo unde trebuie sa fii. In sfarsit ai intalnit barbatul pe care sufletul tau il merita.

Iata care sunt semnele care tii spun ca esti in relatia in care trebuia sa fii de atat de mult timp:

1. El nu joaca niciun joc cu tine

Nu trebuie sa mai alergi. Nu trebuie sa te mai ascunzi. Nu trebuie sa iti mai protejezi sufletul. Nu trebuie sa mai construiesti bariere in jurul tau. El este aici ca sa iti ramana si ti-a demonstrat acest lucru inca de la inceput. Nu joaca niciun joc cu tine si nici nu va juca vreodata. Nu se joaca cu inima ta si nici cu sentimentele tale. El spune lucrurilor pe nume si este foarte deschis cu privire la sentimentele pe care le are pentru tine.

2. Sunteti pe aceeasi pagina

Sunteti in acel punct al vietii voastre in care amandoi cautati aceleasi lucruri. Nu mai fugiti, nu va mai ascundeti, nu mai aveti chef de aventuri. Planurile voastre sunt asemanatoare cu privire la urmatorii ani; amandoi va doriti aceleasi lucruri.

3. Comunicati deschis, sincer si clar

Amandoi spuneti lucrurilor pe nume; vorbiti fix asa cum ganditi si nu va asteptati ca celalalt sa va ghiceasca ideile, planurile, visurile. Nu spuneti jumatati de adevar, din contra - sunteti foarte sinceri unul cu celalalt, deschisi si foarte clari cu privire la ceea ce simtiti aici si acum.

4. Langa el te simti in siguranta

Simti ca, in sfarsit, poti lasa garda jos pentru ca esti acolo unde trebuie sa fii. Alaturi de el viata pare simpla, frumoasa, linistita. Mai mult, este genul de persoana care te face sa te simti speciala si care iti demonstreaza non stop ca poti avea incredere in el si ca niciodata nu iti va face rau intentionat. Langa el te simti in deplina siguranta.

5. Iti demonstreaza prin fapte si actiuni cat de mult tine la tine

Sigur, este foarte simplu sa spui "Te iubesc"... pana la urma, nu faci niciun efort in rostirea acestor cuvinte magice. Sunt frumoase, sunt speciale si ajung la inima... insa, pe termen lung, ai nevoie de mai mult decat atat. Ai nevoie de cineva care sa tii demonstreze prin fapte ca tine cu adevarat la tine. Ai nevoie de cineva care sa te puna pe primul loc, sa fie acolo pentru tine atunci cand ai nevoie, sa te sustina neconditionat si sa se transforme in fanul tau numarul 1. Iar el, barbatul cu care esti acum, face toate aceste lucruri - este un om care iti arata prin actiuni cat de importanta esti pentru el.

6. Intre voi exista un amestec sanatos de libertate si munca in echipa

Relatia voastra este construita pe o baza solida de munca in echipa. In momentele dificile sunteti dispusi sa faceti compromisuri si sa va intalniti la jumatatea drumului. Niciodata nu sunteti unul impotriva celuilalt, ci din contra - sunteti suficient de maturi sa intelegeti ca trebuie sa lucrati mereu impreuna pentru ca relatia sa functioneze. Pe de alta parte, libertatea fiecaruia este si ea acolo; chiar daca sunteti intr-o relatie, independenta conteaza foarte mult.

foto main AS.Makarova, Shutterstock

Vizionare placuta