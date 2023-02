Mesaje de Ziua Indragostitilor: Idei unice prin care sa iti exprimi dragostea in scris!

Se apropie Ziua Indragostitilor, iar cuplurile din intreaga lume vor sa gaseasca an de an o surpriza si mai neasteptata sau un mesaj mai frumos, mai plin de iubire, care sa il emotioneze pe partener. Si in 2023 venim cu cateva idei foarte simpatice de mesaje pline de dragoste pe care sa le poti trimite celui drag sau pe care sa le poti scrie pe felicitarea ce insoteste florile sau cadoul. Care este preferatul tau?

Mesaje de ziua indragostitilor Tu ești cel mai bun prieten al meu, ești tot ce am mai scump și mai drag pe lume. Îți mulțumesc pentru toată iubirea ta! La mulți ani, suflet bun, de ziua îndrăgostiților! Fără tine totul pare greu, anost și sobru. Tu aduci culoare vieții mele și încerc în fiecare zi să îți arăt cât de mult iubesc asta la tine! Te ador, pur și simplu! Nu știu dacă am suficiente cuvinte care să exprime cât de mult iubesc tot ce ești și tot ce mă ajuți și pe mine să devin. Tu ești tot Universul meu și tot ce fac este să te văd pe tine fericit/fericită. Te iubesc enorm! La mulți ani de Ziua Îndrăgostiților! De când te-am văzut prima dată, m-am îndrăgostit nebunește și nu mi-a trecut nici până acum. Te iubesc mai mult decât orice, iar atunci când ești lângă mine totul pare mai simplu. Mulțumesc, iubirea mea! La mulți ani de Ziua Îndrăgostiților! Ochii tăi m-au ademenit încă de la început și am ajuns să îi iubesc și să îi doresc zi de zi. Ești cea mai bună și mai frumoasă persoană pe care o cunosc și mă rog zi de zi la Dumnezeu că dragostea noastră să rămână vie până la finalul vieții. Te iubesc, iubito/iubitule! Nimeni nu a reușit să mă înțeleagă sau să mă iubească cum o faci tu , până acum. Te iubesc atât de mult încât nu-mi mai încap în piele câteodată! La mulți ani de Ziua Îndrăgostiților, iubirea mea! Te iubesc, îngerul meu! Mulțumesc că în fiecare clipă ai grijă de mine și că nu m-ai părăsit niciodată. Ești sprijinul meu cel mai mare! La mulți ani de Ziua Îndrăgostiților! Astăzi pentru noi e o zi ca oricare alta, o zi în care ne iubim la fel de mult și de intens. Dar pentru că întreg globul sărbătorește, vreau să îți mai spun încă o dată că te iubesc foarte mult și că sper să rămânem unul lângă altul mulți ani de acum încolo! Citeste si: Ultima Luna Plina a iernii sterge urmele durerii. Avem la... Te iubesc mai mult decât pe mine însumi/însămi și nu pot spune în cuvinte cât de mult însemni pentru mine! Ești sfătuitorul și confidentul meu numărul unu, ești cel mai bun om pe care îl știu și nu mă satur să stau și să trăiesc lângă tine. La mulți ani de Ziua Îndrăgostiților, dragostea mea! Iubire in cateva cuvinte Nu știu unde duce drumul meu, dar merg mai bine când te țin de mâna. "Te iubesc" îți pot spune într-o secundă, dar am să o demonstrez o viață întreagă. Cel mai romantic loc este în brațele tale! Nu pot trăi nici măcar o zi fără tine pentru că aceea ar fi o zi pierdută. Văd lumea în ochii tăi și ochii tăi peste tot prin lume. Meriți mai mult decât câteva cuvinte frumoase, meriți tot ce e mai frumos în Univers! Tu ești TOTUL meu! Ziua în care voi înceta să te iubesc este aceea când voi închide ochii. Pentru noi, în fiecare zi este Ziua Îndrăgostiților! Cele mai romantice declaratii de dragoste Vizionare placuta Catalina Florea

