9 Semne bune ca esti in cea mai buna relatie de iubire de pana acum

Sa nu uiti niciodata asta - nu conteaza intotdeauna locul in care te afli in viata. Ceea ce este important cu adevarat este persoana pe care o ai langa tine in acele momente grele.

Mult prea des ajungem sa ne complicam relatiile in care suntem. Dificultatile au inceput atunci cand discutiile fata in fata au fost inlocuite cu mesajele pe telefon, sentimentele au devenit subliminiale, sexul a devenit un joc, cuvantul "dragoste" aproape ca nu mai exista in cuplu, increderea a disparut pe masura ce onestitatea a scazut, nesiguranta a devenit un mod de a trai, gelozia a devenit un obicei, iar noi am inceput sa fim raniti.

Sa nu uiti niciodata asta - nu conteaza intotdeauna locul in care te afli in viata. Ceea ce este important cu adevarat este persoana pe care o ai langa tine in acele momente grele.

Psihologii dezvaluie care sunt cele 9 semne bune ca esti in ceea mai buna relatie de iubire de pana acum:

1. Niciunul dintre voi nu mai joaca jocuri. Gata cu distractia, gata cu jocurile, gata cu toate acele momente in care stai si te gandesti daca sunteti sau nu intr-o relatie serioasa. Cu el totul este simplu pentru ca a ales sa fie prezent in viata de cuplu.

2. Iti demonstreaza prin actiuni clare ca tine la tine. Iubirea poate fi foarte usor rostita... insa, un barbat care iti arata prin actiuni clare si directe ca tine la tine, este un barbat care chiar te iubeste.

3. Te pune mereu pe primul loc. Se gandeste la tine si la cum te afecteaza anumite situatii inainte de a lua decizii importante. Mai mult, oricat de ocupat ar fi el, reuseste sa isi faca timp pentru tine si nevoile tale.

4. Sunteti pe aceeasi lungime de unda. Va asemanati foarte mult, ganditi la fel, aveti planuri pentru viitor impreuna si visati sa construiti o viata minunata in doi.

5. Te sustine neconditionat. Este cel mai mare fan al tau si iti este alaturi intotdeuna (chiar si atunci cand nu este de acord cu deciziile tale - iti spune acest lucru, insa te lasa sa actionezi asa cum simti tu mai bine, el fiind de partea ta si tinandu-te strans de mana);

6. Comunicati sincer. Sunteti foarte deschisi unul cu celalalt si nu aveti secrete. Din contra, in discutiile voastre alegeti sa va deschideti, sa va puneti sufletele pe masa, sa fiti vulnerabili si sa vorbiti despre tot.

7. Va intalniti intotdeauna la mijloc. Intr-o relatie cu adevarat fericita ambele persoane trebuie sa faca compromisuri. Si asa este si in relatia voastra - de fiecare data cand lucrurile merg mai putin frumos, amandoi alegeti sa va intalniti la mijlocul drumului.

8. Iti ofera libertatea de care ai nevoie. Sunteti intr-o relatie minunata, faceti lucruri impreuna, insa asta nu inseamna ca sunteti un tot unitar. Sunteti doua persoane complet diferite, cu vieti diferite, pasiuni diferite. Si el stie acest lucru, asa ca iti ofera toata libertatea de care ai nevoie pentru a fi fericita si pe cont propriu, a iti urma visurile, a iti indeplini dorintele si a te ocupa de hobby-urile tale.

9. Amandoi munciti pentru relatia in care va aflati. Nu va culcati pe o ureche cu privire la iubirea voastra pentru ca stiti ca dragostea se poate stinge. Asadar, amandoi depuneti eforturi serioase zi de zi, clipa de clipa, pentru a va face fericiti.

foto main unsplash

Vizionare placuta