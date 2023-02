Dragobete: Tot ce trebuie să știi despre această sărbătoare

Iată tot ce trebuie să știi despre dragobete!

Sarbatoarea Dragobetelui are origini tracice, fiind, astfel, una dintre cele mai vechi sarbatori romanesti. Dragobetele nostru are un spirit impetuos si navalnic, fiind celebrat in traditia populara prin sarutari furate si zburatorit.

Dragobetele se celebreaza conform calendarului popular pe data de 24 Februarie si potrivit datinilor stravechi este sarbatoarea fertilitatii. In zilele noastre Dragobetele a fost dat uitarii si a fost inlocuit cu varianta importata - Valentine's Day. Exista totusi zone rurale in care traditiile si obiceiurile de Dragobete sunt pastrate cu sfintenie.

Legenda Dragobetelui

Legenda vorbeste despre Dragobete ca fiind o entitate mitologica similara zeilor Eros sau Cupidon care a luat la un moment dat si forma fizica pentru ca se aminteste despre el si ca fiu al Dochiei. Totodata se spunea ca, avand o personalitate mult mai expansiva, mai vulcanica decat a celor asemanatori lui, devenise un fel de "nas ceresc" pentru ca, inainte de inceputul primaverii el oficia acolo, in spatiul cosmic, nunta tuturor animalelor.

De aceea se si crede ca, pe 24 februarie pasarile nemigratoare sa strang in stoluri, isi construiesc cuiburi si se imperecheaza. Cele care nu reusesc sa faca acest lucru raman fara pui pana anul viitor. Aceasta traditie s-a raspandit cu timpul si la oameni. Fetele si baietii se intalneau, isi alegeau perechea sau pur si simplu isi declarau dragostea pentru ca astfel erau protejati intreg anul de puterea si binecuvantarea Dragobetelui. In unele zone se povesteste chiar despre "goana din ziua de Dragobete" cand fetele si flacaii se adunau in preajma satului de unde, la ora pranzului, tinerele porneau in fuga catre casele lor urmarite indeaproape de baieti. Aceia care reuseau sa-si prinda din urma persoana iubita le puteau fura acestora o sarutare pecetluindu-si astfel legamantul in fata tuturor. Din acest motiv, in universul rural inca mai circula zicala "Dragobetele saruta fetele!".c

Mesaje de Dragobete

