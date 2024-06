Dragă Alma, suntem într-un situationship sau într-o relație? Cum fac diferența?

Pe adresa redacției, am primit această întrebare care poate părea simplă la o primă vedere, dar care totuși ascunde câteva complexități care depind de la cuplu la cuplu. Totuși, am adunat câteva exemple și semne mai generale ale acestei situații, pentru a aduce mai multe lumină în jur.

Situationship vs. Relație: Semne și dileme

În peisajul modern al iubirii, termenii „situationship" și „relație" apar adesea, generând de cele mai multe ori foarte multă confuzie. Ambele situații implică două persoane care navighează prin labirintul sentimentelor și al companiei, dar sunt la fel de diferite ca o excursie spontană cu mașina și o vacanță bine planificată. Este adevărat că mai nou, o mare parte din relații încep pe picioarele nesigure ale unui situationship, vremurile romantice ale curtatului fiind ușor uitate în ritmul mereu pe fugă și îmbibat de tehnologie al vieții noastre.

Un situationship, cuvânt preluat din engleză dintr-o combinație a cuvintelor „situation” și „relationship” este acel loc ambiguu unde două persoane sunt mai mult decât prieteni, dar nu chiar un cuplu. Pe scurt, te vezi regulat cu cineva, împărtășiți râsete, momente mai intime, și poate chiar conversații profunde, dar lipsește o etichetă clară. Nu sunteți un cuplu oficial, dar nu mai sunteți nici complet singuri.

E o mică încurcătură amoroasă, unde pentru prietenii celuilalt ești „tipul sau tipa cu care te vezi din când în când” și cam atât. Într-o astfel de situație, granițele sunt neclare și viitorul este incert. Poate fi un scenariu plin de emoții și aventură, care să te țină pe jar, dar și unul plin de nesiguranță, care să-ți cauzeze mai multe frământări interioare decât ai vrea.

Pe de altă parte, o relație este o conexiune bine definită și recunoscută reciproc. Atunci când etichetele de iubit/iubită sunt folosite des și conștient. Relația a început explicit, când unul dintre parteneri l-a întrebat pe celălalt sub o formă sau alta dacă dorește să formeze un cuplu, iar celălalt a acceptat.

Aici, rolurile și așteptările sunt clare și există un angajament la exclusivitate și un viitor comun. Este ca un parteneriat cu termeni și condiții bine stabilite, unde ambii parteneri sunt pe aceeași lungime de undă, oferindu-și unuia altuia stabilitate și securitate.

Diferențele majore între un situationship și o relație se regăsesc în angajament și exclusivitate.

Într-un situationship, angajamentul este o zonă gri, poate există exclusivitate, dar rar este discutată explicit. De asemenea, cei doi oameni implicați pot să se mai întâlnească și cu alte persoane pentru care prezintă un oarecare interes romantic. Lipsa unei comunicări clare poate duce la neînțelegeri și așteptări nespuse.

Într-o relație, angajamentul este esențial. Există o înțelegere reciprocă a exclusivității și un acord comun asupra direcției în care merge relația. Comunicarea deschisă și clară este o marcă distinctivă a relației, ajutând la evitarea confuziilor și la rezolvarea problemelor.

Lipsa de granițe clare într-un situationship poate duce la instabilitate. Incertitudinea poate fi palpitantă pentru unii, dar provocatoare de anxietate pentru alții, deoarece nu există o fundație solidă pe care să te bazezi.

Într-o relație, există un sentiment de securitate și stabilitate. Să știi unde te afli cu partenerul tău permite o conexiune emoțională mai profundă și capacitatea de a planifica viitorul împreună.

Să nu mai zic că investiția emoțională poate fi inegală într-un situationship. O persoană ar putea fi mai investită decât cealaltă, să pună mai mult suflet, să se îndrăgostească pe bune sau să îi pese mai tare, ceea ce poate duce la suferință dacă așteptările sunt diferite.

Într-o relație, ambele părți sunt de obicei (sau ar trebui să fie) egal investite. Există un echilibru în dăruirea și primirea emoțională, favorizând o conexiune mai profundă și mai semnificativă. Conflictele într-un situationship pot fi adesea trecute cu vederea sau tratate superficial, în timp ce într-o relație, conflictele sunt abordate direct și constructiv.

Friends with benefits: Poate exista intimitate între prieteni?

De asemenea, acestui duo, se mai alătură și situația de friends with benefits, cunoscută în română ca prieteni cu beneficii. Acest al treilea scenariu a fost inspirația câtorva comedii romantice pe la începutul anilor 2000, și, din perspectiva mea se află între situationship și relație, deoarece oamenii deja se cunosc foarte bine și investiția emoțională este puțin mai mare.

Friends with benefits (FWB) se referă la o relație în care doi prieteni decid să aibă o legătură sexuală, fără a se angaja într-o relație romantică tradițională. Ideea este să mențină prietenia lor de bază, adăugând un element intim, fără complicațiile și angajamentele unei relații de cuplu. Poate unul dintre ei s-a despărțit recent și caută doar distracție, poate nu are timp de ceva mai serios, etc. Motivele sunt multiple, dar caută comoditatea și siguranța unui om pe care deja îl cunoaște.

Acest tip de relație poate să ofere libertatea de a te bucura de intimitate fizică fără a intra într-o relație serioasă. Poate fi ideal pentru cei care nu doresc sau nu sunt pregătiți pentru angajamente romantice pe termen lung.

Intimitatea cu cineva pe care deja îl cunoști și în care ai încredere poate fi mai confortabilă decât întâlnirile casual cu persoane necunoscute. Cumva acest scenariu scapă un individ de stresul de-a-și descărca 3 aplicații de dating și de-a ieși la 10 întâlniri proaste în două luni, ca apoi să fie dezamăgit încă trei.

Într-o prietenie, există deja o bază de respect și cunoaștere reciprocă. FWB elimină presiunea de a transforma relația în ceva mai serios. Poți să te bucuri de momentele petrecute împreună fără să te gândești la viitorul relației.

Hai să încercăm și să vedem ce iese? Poate sare iepurele, poate nu, noi rămânem prieteni.

Cu toate acestea, există și provocări și riscuri. Chiar dacă amândoi sunt de acord să păstreze lucrurile casual, există întotdeauna riscul ca unul dintre ei să dezvolte sentimente mai profunde.

Aceasta întorsătură poate complica relația și poate duce la suferință emoțională. Lipsa clarității în ceea ce privește limitele și așteptările poate crea confuzie, ca într-un situationship, doar că pui la bătaie și anii de prietenie din spate.

Este important ca cei doi să discute deschis despre ce înseamnă FWB pentru fiecare dintre ei și să stabilească limite clare. Dacă relația aceasta se termină prost, poate afecta prietenia inițială.

Este esențial ca cei doi să fie pregătiți pentru posibilitatea schimbării sau încheierii prieteniei.

Pentru a face ca o relație FWB să funcționeze, comunicarea deschisă și sinceră este esențială. Amândoi trebuie să fie pe aceeași lungime de undă și să existe undeva niște așteptări realiste. Trebuie discutat despre limitele personale , despre cum vor fi gestionate situațiile în care unul dintre voi începe să aibă sentimente mai profunde și despre ce se va face dacă relația devine complicată.

Cum alegi ce e mai potrivit pentru tine?

Înainte de a intra într-o relație FWB, gândește-te bine la ceea ce îți dorești cu adevărat și la cum te vei simți pe termen lung. Dacă te cunoști bine și știi că poți separa sentimentele de intimitatea fizică, o relație FWB poate fi o experiență pozitivă și plină de satisfacții. Dacă însă ești predispusă să te atașezi emoțional, s-ar putea să nu fie cea mai bună opțiune pentru tine.

Totodată, alegerea între un situationship și o relație depinde de nevoile și dorințele tale personale și de locul în care te afli în călătoria ta de viață. Dacă dorești flexibilitate și spontaneitate fără greutatea angajamentului, un situationship ar putea fi o chestie potrivită pentru tine. Cu toate acestea, dacă cauți o conexiune mai profundă, cu limite clare și planuri de viitor, o relație este sanctuarul pe care îl cauți.

În cele din urmă în orice scenariu te-ai afla, cheia este comunicarea sinceră cu tine însăți și cu partenerul tău. Înțelege ce vrei, exprimă-ți dorințele clar și fii deschisă la ceea ce își dorește cealaltă persoană. Cel mai bine și cel mai ușor este să vorbiși deschis, astfel norii confuziei nu sunt lăsați să se formeze.

Respectul reciproc și înțelegerea sunt pietrele de temelie ale oricărei conexiuni romantice sănătoase. Insist iarăși și spun că lucrurile acestea trebuie să fie discutate deschis. Uneori rezultatele s-ar putea să ne surprindă și să dăm startul unor povești de dragoste pe termen lung.

Dacă acestea nu sunt scenarii reușite și se termină într-un mod mai puțin plăcut, pot totuși să aducă noi experiențe de viață și să ne ajute să ne dezvoltăm mai mult ca oameni. De asemenea, pot să ne aducă și lumina asupra așteptărilor și pretențiilor pe care le avem de la o relație.

sursă foto: pexels.com

