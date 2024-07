Dragă Alma, de ce sunt părăsite întotdeauna fetele bune?

De câte ori nu am auzit și eu aceleași fraze: „Vreau o fată bună, cuminte, muncitoare, de casă”? Și totuși, cum se face că aceleași „fete bune” ajung deseori dezamăgite și cu inima frântă?

”Mă tot uit la bărbații din jur și toți spun că vor fete bune, cuminți, muncitoare, de casă cu care să își construiască o familie. Doar că, ce să vezi, atunci când găsesc o astfel de femeie, o mint, o înșală sau o părăsesc direct pentru că s-au plictisit, apoi se întreabă de ce nu mai există fete bune care să nu fie materialiste”

Draga mea, recunosc faptul că mesajul tău m-a găsit într-un moment de amuzament maxim, adică pe deja infamul grup Are we dating the same guy/girl și mă tot crucesc la minunile de dileme pe care le au oamenii și cumva îți dau dreptate.

Aș vrea să îți răspund cu toată inima și să-ți ofer o perspectivă care sper să-ți aducă un zâmbet pe buze și puțină liniște în suflet.

Încep prin a-ți spune că, da, lumea poate fi uneori un loc confuz și paradoxal, mai ales când vine vorba de relații și dragoste. De câte ori nu am auzit și eu aceleași fraze: „Vreau o fată bună, cuminte, muncitoare, de casă”? Și totuși, cum se face că aceleași „fete bune” ajung deseori dezamăgite și cu inima frântă?

Trebuie să știi că nu ești singură în această situație. Foarte multe femei minunate și deosebite au trecut prin aceeași experiență. Problema nu este la tine sau la „fetele bune” în general, ci la unele așteptări și comportamente contradictorii pe care le întâlnim la unii bărbați.

O posibilă explicație este că unii bărbați, deși declară că își doresc stabilitate și o relație serioasă, nu sunt întotdeauna pregătiți pentru ceea ce implică aceste lucruri. Ei pot fi atrași de ideea de „fată bună” ca simbol al stabilității și responsabilității, dar când vine vorba de a se angaja cu adevărat, fie nu sunt încă maturi emoțional, fie sunt influențați de societate și de cultura modernă a „aventurii”.

Un alt aspect este că unele persoane pur și simplu nu știu să aprecieze ceea ce au până nu e prea târziu. Se lasă purtați de valul unor iluzii de moment sau de dorințe trecătoare, iar când realizează ce au pierdut, e deja prea târziu. Este un cerc vicios care se tot repetă.

Asta nu înseamnă că toate speranțele sunt pierdute. Există și bărbați care apreciază sincer „fetele bune” și care sunt capabili să construiască o relație bazată pe respect reciproc, încredere și iubire. Cheia este să nu îți pierzi încrederea în tine și să nu îți schimbi valorile doar pentru a te conforma unor așteptări trecătoare.

Cât despre faptul că bărbații se întreabă de ce nu mai există „fete bune”, trebuie să recunoaștem că și femeile au învățat să fie mai selective și să se protejeze de experiențele negative. Așa că, în loc să te întrebi de ce ai fost părăsită sau de ce unii bărbați nu au rămas, gândește-te că tu, ca „fată bună”, ai puterea și înțelepciunea de a alege pe cineva care te merită cu adevărat.

Închei cu un gând pozitiv: fii întotdeauna autentică, fii tu însăți și nu te lăsa descurajată de experiențele trecute. Ai încredere că există cineva acolo care va aprecia cu adevărat cine ești și care va fi pregătit să construiască împreună cu tine o relație solidă și frumoasă. Ah, și nu uita: fetele bune ajung în Rai. Fetele rele ajung acolo unde vor ele!

Dacă ai și tu nevoie de un sfat despre viață, scrie-i Almei pe adresa redacție@kudika.ro cu mențiunea ”Pentru Alma”.

foto prima pagină Master1305/ Shutterstock