Dragă Alma, de aproape doi ani încerc să îl iert că m-a înșelat. Simt că orice ar face, nu mai pot avea încredere în el

Oare asta-i semn că nu trebuie să îl iert?

Sufletul îmi spune că nu poate trece peste ce mi-a făcut. Suntem împreună din perioada liceului (avem 20 de ani de relație), am crescut împreună și am avut cea mai frumoasă relație... până când am aflat că m-a înșelat. Simt că orice ar face, nu mai pot avea încredere în el. Oare ai vreun sfat pentru mine?

Draga mea,

Îți mulțumesc că ai avut curajul să împărtășești această poveste dureroasă cu mine. Este un pas important spre vindecare, să știi că nu ești singură în această experiență și că sentimentele tale sunt complet valide.

Infidelitatea este una dintre cele mai dificile încercări prin care poate trece o relație, mai ales când acea relație are rădăcini atât de adânci și de vechi, ca a voastră. Ai investit 20 de ani din viața ta în această relație, ceea ce face ca trădarea să fie și mai greu de suportat.

Iată câțiva pași pe care îi poți considera în această călătorie de vindecare și, eventual, de iertare:

1. Acceptă-ți emoțiile. Este absolut normal să te simți rănită, furioasă și trădată. Dă-ți voie să trăiești aceste emoții fără să te simți vinovată. Negarea sau reprimarea lor nu va face decât să prelungească suferința.

2. Explorează motivele. Încearcă să înțelegi motivele care au dus la infidelitate. Nu pentru a-l scuza, ci pentru a avea o imagine clară asupra dinamicii voastre de cuplu. A fost o problemă în relație sau ceva ce ține de el personal? Terapia de cuplu poate fi de ajutor în acest demers.

3. Stabilește-ți limitele. Gândește-te la ce ai nevoie pentru a te simți în siguranță și respectată în continuare. Aceste limite sunt importante pentru a-ți recăpăta încrederea în tine și în relație. Comunică-i partenerului tău aceste nevoi și vezi dacă este dispus să le respecte.

4. Reconstruirea încrederii. Încrederea pierdută este greu de recâștigat, dar nu imposibil. Aceasta necesită timp și efort din partea amândurora. Partenerul tău trebuie să fie deschis, onest și transparent în acțiunile lui. Terapeutul de cuplu poate ghida acest proces.

5. Focusează-te pe tine. Ia-ți timp pentru tine și pentru vindecarea ta. Fă lucruri care îți aduc bucurie și te ajută să te simți bine în pielea ta. Uneori, schimbările în viața personală pot aduce o perspectivă nouă asupra relației.

6. Evaluarea relației. După o perioadă de vindecare, e important să reevaluezi relația. Întreabă-te dacă îți mai dorești să continui această relație și dacă partenerul tău a arătat suficient efort și dorință de schimbare.

7. Iertarea este un proces, nu o destinație. Iertarea nu înseamnă uitare sau acceptarea comportamentului, ci eliberarea de povara urii și a resentimentului. Este un proces lung și dificil, dar posibil. Începe prin a ierta pentru tine, pentru a-ți elibera sufletul de povara durerii.

8. Consiliere individuală. Lucrul cu un terapeut te poate ajuta să îți clarifici sentimentele și să găsești modalități sănătoase de a face față situației. Uneori, vindecarea personală este la fel de importantă ca vindecarea relației.

Nu există o soluție ușoară sau rapidă pentru a trece peste o infidelitate. Fiecare relație este unică, la fel și modul în care fiecare persoană gestionează durerea. Fii blândă cu tine însăți și acordă-ți timpul necesar pentru a vindeca rănile. Indiferent de decizia pe care o vei lua în final, cel mai important este să faci ceea ce simți că este bine pentru tine și pentru bunăstarea ta emoțională.

foto main: pixabay