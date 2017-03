Foto: Rohappy ,Shutterstock

Psihologii se refera la neincetata noastra cautare a fericirii ca la "banda de alergare hedonista". Tot timpul credem ca avem nevoie de ceva anume pentru a fi fericite. Iar atunci cand obtinem acel ceva, constatam ca ne trebuie inca ceva. Fericirea poate fi perceputa ca o emotie trecatoare, care va trece in cele din urma, cel mai adesea in scurt timp, in functie de influenta pozitiva sau negativa a circumstantelor exterioare. Insa conform psihologiei pozitive, lentila prin care vedem lumea, care modeleaza realitatea, atrage succesul satisfactia in viata. Iata ce poti face pentru a-ti curata lentila de impuritati si a vedea intotdeauna partea frumoasa a vietii.

3 metode ideale prin care poti sa fii fericita

Cultiva-ti atitudinea pozitiva

O atitudine pozitiva te va face sa te simti mai fericita si te va ajuta sa faci fata provocarilor din viata ta, astfel incat sa poti persevera si atinge obiectivele majore. Emotiile pozitive nu sunt doar o traire dar si un instrument pe care il poti folosi pentru a-ti creste sansele de a obtine rezultatele dorite. Mai mult decat atat, emotiile pozitive te pot ajuta sa iti reprogramezi creierul cu mesaje pozitive. Oamenii pozitivi si flexibili au mai mult succes in a face schimbari in viata lor si atingerea scopurilor lor in comparatie cu cei care traiesc dupa principiul totul sau nimic.

Fii realista, nu pesimista

Cel mai adesea, deciziile de a face schimbari in viata noastra - inclusiv la a pierde in greutate, vin la capatul unei calatorii dureroase. Poate fi vorba de corpul tau, de sanatatea ta sau poate de lipsa puterii de a-ti implini visele, de a-ti construi viata pe care ti-o doresti. In general, nefericirea este un factor suficient de motivant pentru a face o schimbare. Sa iti identifici emotiile negative si sa decizi sa faci o schimbare inseamna sa fii realista. Sa le identifici si sa te complaci in ideea in care lumea e rea sau gasindu-ti alte scuze, este pesimism.

Imbraca-te in optimism

In loc sa te fixezi pe ce nu merge, concentreaza-te pe lucrurile pozitive pe care le poti adauga in viata ta, indiferent cat de mici, care iti aduc bucurie. Introdu mai multe activitati pozitive in viata de zi cu zi. Astfel, vei umple un gol pe care mai ales noi, femeile, avem tendinta sa il umplem cu alimente. Formularea obiectivelor este si ea importanta. Atunci cand stabilesti ceea ce vrei sa faci, focuseaza-te pe factorul de bine si nu pe problema. Gandeste-te ca vrei sa slabesti pentru a te simti mai bine si nu pentru ca esti grasa.

