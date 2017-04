Zilele se scurg cu viteza amentitoare, aproape trase la indigo, pana cand te apuca plictiseala. Ai vrea sa sari in masina sau in avion si sa pleci departe, sa iti intorci viata pe dos incat sa nu o mai recunosti. Dar nu faci. Jobul, familia, prietenii, forma fizica, toate astea te obliga sa continui. Strangi din dinti si mergi mai departe. Te simti cumva prizoniera. Lucrurile nu trebuie insa sa stea asa. Schimbarile mari incep in interiorul nostru. Si tot de-acolo vine si plictiseala. Iata ce poti face pentru a o alunga definitiv.

5 metode prin care poti alunga plictiseala

1. Fa zilnic ceva diferit

Mergi la serviciu pe un alt traseu, intra in vorba cu un coleg pe cu care ai interactionat mai putin, aseaza-te la o masa diferita decat cea la care stai de obicei in timpul pranzului.

2. Fii prezenta

Atunci cand iesi din starea ta de "plictiseala" si esti prezenta, observi detalii pe care altfel le treci cu vederea. Cel mai la indemana exemplu sunt copacii care au inflorit. Pana ieri, crengile lor erau goale si parca, peste noapte, pe ele a aparut o explozie de petale albe si parfumate. Natura este intr-o permanenta schimbare. Nu te poti plictisi niciodata atunci cand o observi.

3. Fii in armonie cu tine insati

Indiferent de cate schimbari vei face la exterior - coafuri, haine, masini, case, iubiti, nici una nu iti va alunga plictiseala cata vreme nu vei umple golul interior. Nu poti face asta decat fiind in armonie cu tine insati. Cunoscandu-te, acceptandu-te si iubindu-te.

4. Invata tot timpul ceva nou

In interiorul tau se afla talente care asteapta sa fie descoperite si exprimate. Lumea este intr-o permanenta schimbare, la fel si tu chiar daca nu iti dai seama. Ceea ce nu creste si evolueaza, se micsoareaza si involueaza. Hraneste-ti sufletul si da-i mintii ceva nou sa invete. Poti studia un instrument, merge la cursuri de yachting, face un MBA. Atentie, insa! Nu invata ceva doar de dragul de a invata. Va deveni o corvoada de care te vei plictisi si, pe care, in cele din urma, o vei abandona.

5. Afla-ti menirea

Eu cred ca oamenii care isi stiu menirea nu se plictisesc niciodata. Sunt ca niste corabii care isi cunosc destinatia si nu se abat de la drum. Se bucura de frumusetea calatoriei. In incheiere, as vrea sa te rog ceva. Atunci cand apare plictiseala, simte-te recunoscatoare. E un semn bun, ca incepi sa te dezmortesti ca pamantul dupa iarna. E semn ca iti amintesti ca poti, stii, vrei altceva sau poate in alta parte sau mai mult. E semn ca a venit mometul sa te bucuri de viata.