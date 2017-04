Foto: agsandrew, Shutterstock

Am citit prima data despre reincarnare in 1999, in "CARTEA SPIRITELOR", scrisa de Allan Kardec iar conceptul mi s-a parut verosimil. Undeva, dincolo de ce stiam de la religie, sufletul meu stia ca asa stau lucrurile. Venim pe Pamant de mai multe ori, pentru a ne reaminti, a invata si a ne elibera. Iata care sunt cele 7 semne care iti arata ca nu esti la prima ta incarnare.

1. Vise recurente

Visele sunt reflectii ale mintii subconstiente. Desi de multe ori, visele recurente pot fi o oglinda a unor vieti trecute. Multi oameni povestesc ca au ajuns in vise in locuri care li s-au parut cunoscute fara sa le fi vizitat in viata reala.

2. O intuitie puternica

Se spune ca, cu cat sufletul nostru este mai batran si pregatit sa se intoarca la suras, cu atat mai puternica este intuitia noastra. Cu alte cuvinte, avem capacitatea de a accesa rezervorul universal de intelepciune cosmica.

3. Déjà vu

Probabil ca ai experimentat senzatia de déjà vu macar o data in viata. Sentimentul ca ai mai trecut o data prin acel loc sau situatie. Deja vu-ul se manifesta spontan, fiind generat de mirosuri, sunete, senzatii..

Persoanele empatice absorb cu usurinta emotiile ba chiar si durerea celorlalti. Poate fi un semn ca ai trait multe alte vieti pe Pamant si ca ai ajuns la un grad de evolutie spirituala care te ajuta sa treci dincolo de propriile probeleme si sa iti doresti sa ii ajuti pe ceilalti..

5. Te simti mai batrana decat varsat ta

Unii oameni au un suflet tanar toata viata dupa alti oameni par sa se fi nascut cu "suflete batrane". De obicei, aceasta senzatie este asociata cu multe vieti petrecute pe Pamant si cu suflete trezite.

6. Ai o mare afinitate pentru anumite culturi / locuri / evenimente

Se spune ca atractia fata de anumite culturi, orase sau perioade temporale diferite de cele in care te-ai nascut, este o reminescenta a vietilor anterioare. Spre exemplu, in copilarie m-au fascinat romanele despre viata indienilor de pe terioriul Statelor Unite.

7. Temeri si fobii inexplicabile

Se crede ca temerile si fobiile inexplicabile din aceasta viata - spre exemplu teama de apa sau de caini, reprezinta reziduurile unor vieti trecute..

Foto prima pagina: Nejron Photo, Shutterstock