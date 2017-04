Foto: LeicherOliver, Shutterstock

Ce inseamna tacere?

Sa te exprimi

Tacerea este o sursa de mare putere, spunea odinioara inteleptul Lao Tzu. Asta a descoperit si Elizabeth Gilbert in ashramul din India. Traim intr-o lume tumultoasa. Seara, atunci cand glasurile orasului se sting, gandurile se aud mai tare. Vorbim pentru ca si altii vorbesc, pentru ca vrem sa fim mai bune, sa ne integram, sa ne aparam. Pentru ca dorim sa umplem goluri dintre noi si din noi. Tacerea nu inseamna intotdeauna prostie. De multe ori inseamna curaj si intelepciune. Pentru ca tacerea te invata.

Tacerea te va invata sa iti alegi cuvintele potrivite pentru momentele potrivite. Vei invata sa spui mult in cuvinte mai putine, in loc sa vorbesti ca o moara stricata fara sa spui nimic.

Sa pretuiesti

Vorbele ne ajuta sa ne descurcam in viata. Insa atunci cand suntem in imposibilitatea de a vorbi, depindem de intelegerea celorlalti. Si incepem sa pretuim relationarea cu acestia si sa invatam sa ii ascultam. Cele doua merg mana in mana.

Sa iti focusezi atentia

Atunci cand stai in tacere, inveti sa sa renunti la distractiile inutile. Sa fii atenta la tine si la persoana de langa tine, atunci cand esti cu cineva.

Sa iti controlezi gandurile

Tacerea te poate ajuta sa iti dai seama cat de tare urla gandurile tale. Atat de tare incat te pot face surda la ceea ce este in jurul tau. Asadar, da-ti gandurile mai incet. Vei putea auzi cat de frumos canta pasarile primavara si te vei putea conecta cu natura, o sursa minunata de energie.

Sa fii atenta la semnalele corpului tau

Atunci cand esti pierduta in ganduri, uiti de corpul tau. Atunci cand te conectezi cu corpul tau, mintea se calmeaza. Tacerea te ajuta sa revii in corp. Inchide ochii si intreaba-te: ce senzatii simt?

Sa percepi bogatia de sunete din jurul tau si a lumii

Tacerea te ajuta sa descoperi la lumea este un amestec minunat de sunete. Stai pe o barca, in parc, in tacere, inchide ochii si asculta. Vei fi surprinsa.

Sa te conectezi cu fiinta ta interioara

La inceput, nu te poti conecta cu sinele tau decat in tacere. Trebuie sa faci tacere in cap si langa cap pentru a putea auzi soaptele sufletului. Cu cat practici mai des acest exercitiu, cu atat glasul sinelui tau se va face auzit chiar si in cele mai zgomotoase imprejurari.

