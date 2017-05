Foto: Golubovy, Shutterstock

Deschiderea spre spiritualitate se intampla atunci cand nevoile de la baza piramidei lui Maslow sunt satisfacute si ajunem la nivelul pe care acesta il numetes "auto-actualizare" si alti psihologi "o fiinta umana pe deplin functionala. Este vorba, de fapt, despre constientizarea transformarii care se intampla in interiorul nostru, o experienta personala si unica pentru fiecare dintre noi pe care o numim trezire spirituala. Iata care sunt simptomele acesteia, simptome care de regula dispar dupa ce corpul tau se adapteaza la noua sa etapa de viata.

1. Mai multe fluxuri de energie intercalate cu cateva zile de oboseala si nevoia de recuperare.

2. Un somn mai agitat si neregulta la inceputul acestei faze.

3. Senzatii de raceala / fierbinteala, tremurat usor pe perioade scurte de timp, sentimente minore, agitatei, un flux sporit de energie care circula in organism.

4. Aparitia brusca a unor idei grozave generata de faptul ca, in sfarsit, ai acces la profunzimea adevarului si a vietii, dorinta de a privi dincolo de varful aisbergului, aparitia sentimentului de compasiune fata de tot ce exista si si setea de cunoastere. Unele persoane pot simti presiune in partea frontala a creierului, care este partea logica si de gandire.

5. Simti o nevoie crescuta si acuta de intelegere, cunoastere si constientizare.

6. Vindecarea trecutului poate crea o anxietate interna. Problemele care au fost respinse, reprimate si evitate pot aparea la suprafata pentru a fi prelucrate, vindecate si eliberate.

7. Apar modificari ale corpului, arati si te simti mai tanar si mai plina de energie si de putere. Acest lucru merge, de asemenea, mana in mana cu schimbarile in obiceiurile alimentare si stilul de viata. Totul se invarte in jurul sanatatii.

8. Ai experiente personale deosebite. Te simti in armonie cu tine insati, invaluita intr-o senzatie de pace si de liniste, accepti tot ceea ce este. Visele premonitorii si viziunile nu sunt neobisnuite.

9. Simti nevoia de a te elibera din ce in ce mai mult de traditiile, gandirea institutionala depasita, conformismul orb si credintele inutile care nu mai servesc sinelui tau superior.

10. Vezi si intelegi simbolurilor si semnelor care au intelesuri profunde. Constientizezi sincronicitatile.

Foto prima pagina: Aleksandar Mijatovic, Shutterstock