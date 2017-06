Foto: pathdoc, Shutterstock

Din clipa in care ne nastem si pana la sfarsitul copilariei, acumulam deja numeroase experiente de viata si relatii cu parintii, fratii, profesorii si colegii nostri. Experienta suficienta, considera psihologii, pentru a lasa o impresie asupra creierului nostru sub forma tiparului care sta la baza comportamentului nostru.

Multe dintre aceste experiente ne-au imbogatit, dezvoltand constinta noastra de sine si ajutandu-ne sa definim relatia noastra cu lumea. Insa unele dintre ele lasa rani si trane care ne fac sa internalizam etichete si ipoteze despre noi insine pe care le purtam in viata noastra adulta.

Acest bagaj suplimentar alcatuit din credinte pe care nu le punem sub semnul intrebarii se manifesta in moduri pe care probabil ca nu le stim. De exemplu, poti crede ca nu meriti sa fii iubita pentru ca nu ai primit aceeasi dragoste si atentie ca si alti copii. Aceasta duce la relatii nesanatoase in care suntem dependentie si sufocante.

Majoritatea oamenilor au un tipar repetitiv care se manifesta in toate relatiile. Tiparele comune sunt cele ale agresorului, salvatorului si victimei. Majoritatea dintre noi tind sa joace rolul victimei. De aceea, femeile care cresc cu un parinte alcoolic atrag parteneri care sunt dependenti de alcool.

Atunci cand jucam rolul de victima, ne simtim neputinciosi. Ca urmare, le permitem celorlalti si circumstantelor sa preia controlul asupra noastra. Povestea noastra, cea pe care ne o spunem, devine realitatea noastra.

Pentru a scapa de tipar, trebuie sa renunti la mentalitatea de victima, sa ii permiti adultului din tine sa preia controlul si sa depasesti trauma.

O alta convingere comuna care contribuie la relatiile de cuplu problematice este convingerea ca nu esti suficient de buna. Aceasta se va reflecta in tipul de parteneri pe care ii vei atrage si care vor reflecta aceasta credinta despre tine prin comportamentul lor. Impactul convingerii ca nu esti suficient de buna se va manifesta si in viata profesionala. De exemplu, atunci cand apare un proiect nou iar tu ai toate abilitatile si cunostintele necesare pentru a-l duce la indeplinire cu succes, te poti auto-sabota.

Primul pas pe care il poti face spre depasirea acestor credinte limitative este sa le constientizezi facand un audit amanuntit al vietii tale. Odata ce le-ai constientizat, le poti schimba si iti poti recapata controlul asupra vietii tale.