Toti oamenii au capacitatea de a-si cultiva intuitia si de a primi indrumari spirituale. Primul pas este sa fii constienta de faptul ca ai un dar. In cazul in care ai trait deja experientele descrise mai jos inseamna ca ai inceput deja sa il accesezi.

Cum iti dai seama ca ai un dar spiritual

Foto: Khomento Maryna, Shutterstock

1. Iti intepretezi visele in mod regulat

In timpul somnului mintea constienta isi pierde puterea si putem primi mesaje prin intermediul viselor. Daca iti amintesti visele des nu neglija acest lucru. Scrie-le intr-un jurnal pentru a vedea daca se intampla ceva. Cu cat esti mai deschisa pentru a primi lectii si indrumari in timpul somnului somn, cu atat mai des vor veni la tine si in aceasta forma.

2. Ai viziuni - si de multe ori acestea devin adevarate

O viziune poate insemna o premonitie, un sentiment pe care il ai atunci cand vorbesti cu cineva sau doar o imagine aleatorie care iti revine in minte la un moment dat. Observa daca ai vreun atasament emotional fata de viziunile voastre.

3. Te duci mereu la baie la 4 dimineata

Crezi ca este vorba de nevoia ta de a merge la toaleta cand de fapt poate fi vorba de altceva. Trezirea intre 3 si 4 a.m. in mod regulat poate fi considerata un semn ca exista spirite care doresc sa comunice cu tine. Acest interval orar este adesea denumit "ora de conectare". Asadar profita de ea si permite-ti sa primesti informatiile si mesajele chiar si pret de cateva clipe.

4. Esti foarte empatica

Uneori, emotiile pe care le experimentam nu ne apartin noua ci altei persoane pe care care o cunoastem. Putem chiar sa simtim senzatiile fizice si durerile celorlalti.

Experientele de viata ale celorlalti nu trebuie sa ne ingrijoreze insa uneori merita sa suni acasa si sa vezi ce anume se intampla. Iar atunci cand te simti trista sau morocanoasa, intreaba-te daca acelea sunt, intr-adevar, emotiile tale.

6. Ai o intuitie puternica

Forma in care primesti mesajele nu este importanta. Ceea ce conteaza este sa le constientizezi. Cand ganduri aleatorii apar in mintea ta, nu le ignora.

Fii atenta la ce mesaje primesti inaintea unor intamplari fericite dar si ale altora mai putin placute.