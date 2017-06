Foto: NarongchaiHlaw, Shutterstock

Unele dintre noi sunt obisnuite sa daruiasca. In relatii romantice sau de prietenie dam pana cand nu ne mai ramane nimic. Sau incercam sa le fim pe plac tuturor, ne transformam in persoana pe care si-o doreste partenerul pentru ca acesta sa nu plece de langa noi. A inceta sa fii tu insati nu numai ca ii alunga pe ceilalti de langa tine dar, strica cea mai importanta relatie din viata ta: aceea cu tine insati.

In relatiile armonioase, ambii parteneri ofera si primesc. Isi permit unul celuilalt sa fie autentici si sa se bucure de lucrurile care le fac placere. Iata cinci lucruri la care nu trebuie sa renunti niciodata de dragul cuiva:

1. Independenta ta

In prima parte a unei relatii, este greu sa ne facem timp pentru noi insine si pentru viata pe care o aveam (si cei din ea). Fluturii din stomac creeaza dependendenta iar hormonii danseaza. In timp, acestia se vor calma iar relatia isi va schimba diamica, permitandu-ti sa iesi din nou in oras cu fetele sau sa faci lucruri care iti plac si care te ajuta sa te incarci cu energie. Nu renunta la acestea de dragul lui.

2. Identitatea ta

Esti frumoasa si minunata exact asa cum esti, cu plusurile si minusurile tale, cu talentul tau si felul ta de a fi. Nu te schimba de dragul altcuiva. Relatiile vin si pleaca, dar intotdeauna vei vedea imaginea ta in oglinda. Iar ceea ce l-a cucerit pe iubitul tau, initial, a fost tocmai unicitatea ta. Asadar, fii deschisa la experientele si ideile noi propuse de partenerul tau insa urmeaza-le doar daca rezoneaza cu tine.

Daca relatia ta te rupe de lucrurile care te fac fericita, e timpul sa te opresti. A fi intr-o relatie ar trebui sa iti sporeasca fericirea. Ar trebui sa fie o oportunitate de a impartasi ceea ce ne aduce bucurie cu cineva de care ne pasa. Este putin probabil ca toate interesele voastre vor fi comune prin urmare este bine ca intre tine si partenerul tau sa existe un grad suficient de mare de incredere, incat sa ai libertatea de a explora si de a experimenta bucuria si fara el.

4. Visele si ambitiile tale

Nimic nu este mai frumos si mai atragator decat o persoana care isi urmeaza visele. Aceasta necesita curiozitate si curaj - doua lucruri teribil de atragatoare. Ziua in care renunti la visele tale, e ziua in care te pierzi pe tine.

5. Dreptul tau de a fi auzita

Vocea ta este puterea ta. Este mijlocul prin care iti exprimi ideile in lume, sustii ceva in care crezi si iti sustii cauza atunci cand este necesar. Relatiile ar trebui sa ne ajute sa ne cultivam increderea in sine si in vocea noastra. Sa ne permita sa traim ceea ce gandim si credem. Ideile tale sunt importante. Ele sunt menite sa fie auzite. Vorbeste! Exprima-le.