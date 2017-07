Inca din Vechiul Testament aflam ca numele are o importanta covarsitoare, crezandu-se inca de la Facerea Lumii ca, odata ce ai aflat numele unui om, capeti putere asupra lui. Invocarea numelui este un ritual plin de semnificatii, in special cand e vorba de Dumnezeu, „Numele care este mai presus de orice alt nume“, care iti ofera protectie, incredere, curaj. Odata cu Botezul crestin, fiecare om primeste un nume al lui care il individualizeaza si care il va reprezenta toata viata.

Vibratia energetica a numelui

Foto: agsandrew, Shutterstock

Numele sfinte protejeaza

Nu intamplator, pe vremuri, toti copiii primeau de la parinti nume de sfant. Nu numai din motivul pragmatic de a-si putea celebra onomastica, primind inca o data-n an daruri si felicitari de la prieteni, ci mai ales pentru ca astfel se considera ca se transfera noului-nascut o parte din binecuvantarile sfantului al carui nume il purta. Karma sfanta a acelui prooroc, arhanghel sau evanghelist ajuns in Paradis avea sa actioneze benefic si in favoarea copilului, sa-l protejeze in diverse situatii, sa-l apere de rele. Un nume pagan, dupa cum se intelege, priveaza copilul de toate aceste daruri. Cel mai simplu si recomandat de multi duhovnici este sa-i dai copilului chiar numele Sfantului din ziua sau din preajma zilei in care a venit pe lume, sa te rogi la acel sfant, sa-i cunosti viata si sa i-o istorisesti celui mic, inca din copilarie. Sau sa alegi un sfant a carui poveste te-a impresionat si pe care o admiri.

Nu „ca pe tata“

La multe popoare exista traditia ca intaiul nascut sa primeasca numele tatalui sau al mamei, al bunicului sau bunicii ori pur si simplu din proprie initiativa, fara vreo obligatie sau legatura cu datinile, sunt parinti care-si boteaza fiul sau fiica ori ca pe o ruda apropiata, ori dupa numele nasilor. Laudat de multe ori de preoti, acest obicei este gresit conform numerologilor si astrologilor. Astfel, copilul ar putea fi predestinat sa treaca la randul lui prin suferintele acelei persoane, fiindu-i transferata misiunea de a ispasi karma omului al carui nume il poarta, de a compensa greselile aceluia sau de a le repeta.