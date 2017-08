Foto: Yuganov Konstantin, Shutterstock

Desi esti femeie, in tine exista si energie masculina. Iar aceasta tinde uneori sa preia controlul si sa iti sufoce feminitatea. Sau, atunci cand nu o accepti, poti deveni dependenta de alte persoane si usor de manipulat. Cheia, asa cum spune si Louise Hay, este acceptarea faptului ca ambele energii exista in tine si echilibrarea lor.

Energia masculina nu inseamna doar barba, muschi, forta si o voce mai groasa. Ci si puterea sinelului tau. Are mare legatura cu cat de mult te valorizezi si cu stima ta de sine. Atunci cand ai incredere in tine, obtii mai mult de la viata. Iti poti cultiva energia masculina facand pasi mici si victoriosi catre telurile dorite dar si prin asumarea unui rol activ in crearea vietii tale (situat la polul opus fata de atitudinea in care astepti sa cada drobul de sare). O energie masculina puternica te face sa ai o postura dreapta, sa privesti oamenii in ochi si sa faci capetele sa se intoarca in directia ta atunci cand intri intr-o incapere. O energie masculina slaba aduce cu sine indoiala de sine, in abilitatile si talentele tale. Esti usor de intimdat si iti este teama de schimbare. Te temi atat de mult de esec incat preferi sa nu incepi ceva nou de teama sa nu iti iasa. De asemenea, simti nevoia sa scoti in evidenta si sa epatezi cu realizarile si calitatile tale.

Energia feminina are legatura cu valoarea pe care o vezi in ceilalti oameni. Atunci cand energia feminina este puternica, esti darnica si lipsita de egoism. Stii instictiv ceea ce este bine pentru ceilalti si actionezi in moduri care ii sustin in demersurile lor. Nu interferezi cu alegerile, opiniile si actiunile celor din jur insa le oferi cu bucurie sfatul si ajutorul atunci cand ti le solicita. Oamenii se simt confortabil in preajma ta pentru ca esti autentica, ceea ce le ofera permisiunea de a fi la randul lor autentici. O energie feminina puternica confera bucurie si pasiune pentru viata, dar si tenacitatea de a ne duce planurile pana la capat. Confera compasiune, blandete, bunatate, atentie la nevoile celor din jur dar si puterea de a spune nu situatiilor si oamenilor toxici. Persoanele cu o energie feminina slaba ii desconsidera pe cei din jur si nu sunt darnice. Sunt egoiste, lacome si inchise. Intotdeauna ii invinovatesc pe altii pentru ceea ce li se intampla.